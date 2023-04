Stefan Leleu (T1 KSV Oudenaarde) na gelijkspel tegen bijna-kampioen: “Content, maar niet super content”

Voetbal derde nationale A Yarno De Nayer houdt kansen op eindronde van Jong Lede gaaf: “Billijk gelijkspel tegen Hamme”

Vigor Wuitens Hamme en Jong Lede hebben in een uiterst vermakelijke streekderby 2-2 gelijkgespeeld. Vigor gaf een 2-0-voorsprong uit handen, maar bewees klaar te zijn voor de eindronde. Jong Lede pakte in extremis een punt en blijft zo in de running voor diezelfde eindronde.