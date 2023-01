Stefan Leleu (T1 KSV Oudenaarde) na 3-3 bij Petegem: “Voor tweede keer in acht dagen twee punten kwijt”

KSVO startte in Petegem uitstekend. Demets verscheen al in minuut twee alleen voor thuisdoelman Vandenbossche die met de voet redding bracht. Twee minuten later duwde de Petegemse goalie een knal van Van De Wiel uit de winkelhaak. Op voorzet van Heirwegh trof Mézine het zijnet. In minuut twaalf verscheen Van De Wiel oog in oog met Vandenbossche, maar ook dit keer kon hij afweren. Nul-één na het openingskwartier, het had gekund.

“Tom Vandenbossche redde enkele keren goed, maar misschien hadden wij beter moeten doen”, vond KSVO-trainer Stefan Leleu. “Bovendien werd een goal van Mézine omwille van buitenspel afgekeurd, discutabel volgens mij. We hebben een uur lang uitstekend gespeeld. Halfweg hadden we altijd op voorsprong moeten staan. Die bonus kwam er kort na de rust toch. Eerst na een schitterende beweging van Cnudde, daarna op een corner. Ook in de eerste helft waren we op die hoekschoppen al gevaarlijk. Bij 0-2 denk je dat het goed afloopt, maar met Petegem heb je nooit gedaan.”

Geen buitenspel

In zes minuten slaagde de thuisploeg erin een dubbele achterstand om te buigen in 3-2-voorsprong. Met twee goals van Joye en eentje van centrale verdediger Maes. “Bij de 1-2 stond Joye volledig vrij”, analyseerde Leleu de tegentreffers. “De gelijkmaker op vrijschop kwam er door een dekkingsfout. Daarna kregen we een voorzet niet weg en stond Joye weer op de juiste plaats om af te ronden. Ondanks zij niet beter waren dan ons stonden ze toch voor. We kwamen weer in de match. Mézine stak Van De Wiel op links goed diep. Zijn voorzet werd door Heirwegh die naar binnen kneep afgerond.”

Dicht tegen het einde kreeg Leleu nog geel van ref Michiels. Hij was woedend omdat de ingevallen Van Meenen omwille van buitenspel werd afgevlagd. “Dat was zeker geen buitenspel”, bleef de Oudenaardse trainer ook na het laatste fluitsignaal beweren. “Zuur. Ook tegen Merelbeke werd de winninggoal onterecht afgekeurd. In twee matchen verliezen we vier punten. Reken die punten erbij en we sluiten aan bij de middenmoot. Terwijl we nu achter ons moeten blijven kijken. Zaterdag thuis tegen Harelbeke wordt een belangrijke match.”