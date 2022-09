Stefan Leleu (T1 KSV Oudenaarde): “Hoop dat we dit keer de maand september wel goed doorkomen”

KSVO-trainer Stefan Leleu zag Torhout vorige zondag haar laatste oefengalop bij Sparta Petegem, regerend kampioen, winnen (1-2). “Een ploeg met kwaliteit”, weet Leleu. “Voor hen is tweede nationale iets nieuws. Torhout zal op het elan van vorig seizoen proberen doorgaan. Dat het een match is tegen Stijn Meert zorgt voor extra pigment. Ook voor ons is het een nieuw seizoen. Een eerste match is altijd een ietwat nerveus gedoe.”

Bovendien moet de Oudenaardse trainer offensief sleutelen aan zijn ploeg. Milan Cambier is door een kruisbandletsel zes tot zeven maanden out. En Casper De Buysscher liep een letsel aan de hiel op. “Als sportieve staf hadden we uiteraard graag nog iemand gehaald als vervanger voor Milan”, geeft Leleu toe. “Er komt niemand, financieel is daar geen ruimte voor. Casper is dinsdag, net als Jesse Martens, bij dokter Sas geweest. Het wordt nipt om hen tegen de openingswedstrijd speelklaar te krijgen. Lorenzo Heirwegh en Mathias Vercauteren zijn wel inzetbaar. Dat is positief.”

Demets in de spits?

Diep in de spits lijkt enkel Jérôme Mézine wedstrijdklaar. Trainer Leleu speelt met de idee om het in punt te proberen met Matt Demets. “In theorie moet hij op die positie zijn plan kunnen trekken”, vermoedt Leleu. “Alleen was er amper kans om dat tijdens de voorbereiding te proberen. Omdat Matt enkele keren geblesseerd langs de kant stond. Technisch is hij oké, hij heeft een goeie linkervoet en is snel. Hoe hij het in punt doet weten we niet.”

Vervelend. Leleu hoopt beter te starten dan vorig seizoen. Toen werd op de eerste speeldag thuis van Olsa Brakel verloren, het begin van een bijzonder slechte eerste periode. “Ik hoop dat we goed van wal steken, dat we de maand september goed doorkomen”, benadrukt Leleu. “Als we meteen mee zijn kunnen we misschien richting plaats vijf denken. Er zijn veel gegadigden: Aalst, Lokeren-Temse, titelhouder Petegem, Olsa, om er maar vier te noemen. En hoe sterk is nieuwkomer Oostkamp dat in derde A freewheelend de titel pakte.”