Stefan Leleu (T1 KSV Oudenaarde): “Het wordt knokken, iets wat niet in onze aard ligt”

KSVO heeft in de tien resterende partijen nog minstens vier zeges nodig om de plaatsen zestien (barrage) en zeventien (rechtstreeks degradatie) te ontlopen. Zaterdagavond winnen bij rechtstreeks concurrent Torhout is zo goed als een must. Torhout en Gullegem delen met Oudenaarde met 26 punten plaats twaalf. Harelbeke volgt op één punt, Wetteren op twee, Westhoek op drie. Het begint flink te nijpen voor de geelhemden.

“Het wordt voor ons nog een heel lang seizoen”, beseft trainer Stefan Leleu na de 0-2-nederlaag tegen Brakel. “We zitten midden de degradatiestrijd, het wordt vechten, iets wat niet in onze aard ligt. Iedereen in onze kern moet nu overtuigd zijn op het veld de noodzakelijke extra meters te maken. Want we gaan moeten knokken voor onze positie. Door het verlies tegen Olsa deden we een hele slechte zaak. Toch geloof ik dat het goed afloopt.”

Niet op doel getrapt

De eerste twintig minuten van de partij tegen Olsa zag het er niet naar uit dat KSVO dit derby zou verliezen. Slag om slinger werd een halve of een hele kans afgedwongen. “Een schitterend openingskwartier met drie doelrijpe kansen, maar waarbij de bezoekende doelman Jasper Otte niet eens de handen uit de mouwen moest steken”, zuchtte Leleu. “Als je niet op doel trapt kan je niet scoren. We hebben niet geprofiteerd van het kwartier dat we boven lagen. Dan weet je dat je een goal kan incasseren. Wat op een stilstaande fase gebeurde. Terwijl Otte even later een vrije trap uit de winkelhaak ranselde.”

De tweede helft van de thuisploeg was veel minder. Olsa counterde naar hartenlust, maar had wel balverlies van Jarno Jourquin nodig om drie minuten voor affluiten de geruststellende tweede treffer aan te tekenen. “Hier en daar kregen we een paar kleine mogelijkheden waarop we het niet goed deden”, besloot Leleu die net voor de aftrap Jesse Martens als bankzitter verving door Casper De Buysscher. “Jesse is hervallen in z’n oude letsel, net als Robbe De Waele. Het is moeilijk om jongens die terugkeren na langdurig letsel wedstrijdfit te krijgen.”