Stefan Leleu (KSV Oudenaarde) na spectaculaire 4-4 bij Jong Essevee: “Zesde puntendeling in twee maanden niet slecht, maar je schiet er niet veel mee op”

Matt Demets en Robin Van Wambeke, de vervangers van Nathan Mingiedi en Jérôme Mézine, namen de geelhemden op sleeptouw. En sleepten een punt uit de brand. “Dit is een gewonnen punt”, benadrukte Leleu. “Een pluim voor de mentaliteit van de groep. Na 45 minuten had het nooit 3-0 moeten zijn, want we lagen niet onder. Alleen verzilverde Jong Essevee zijn eerste en tweede kans. Ze waren redelijk efficiënt. Terwijl wij bij 1-0 een penalty hadden kunnen krijgen. Na deze 4-4 gaan we niet te hoog van de toren blazen. Zo’n spectaculaire terugkeer gebeurt niet zoveel. Ooit hebben we dat eens gedaan bij Knokke.”

Belangrijk derby

Op twee maanden na is dat vijf jaar geleden. De kustploeg liep 3-0 uit, maar in het tweede deel van de tweede helft scoorde KSVO viermaal. En werden, in eerste nationale, drie punten veroverd. Dat zat er nu niet echt in. “In twee maanden speelden we zesmaal gelijk”, aldus Leleu. “Dat is niet slecht, maar met één punt schiet je niet veel op. In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen. Zaterdagavond spelen we een belangrijk derby. We gaan bij de les moeten zijn. In deze competitie moet dat altijd.”