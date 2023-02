Stefan Leleu (KSV Oudenaarde): “Elk puntje telt, maar nu is het tijd om nog eens drie punten te pakken”

Tot nog toe heeft KSVO geen goeie ervaringen met partijen tegen staartploegen. Twee weken terug kwam RC Harelbeke in het Burgemeester Thienpontstadion met 0-4 winnen. Eerder dit seizoen pakte ook Wetteren in Oudenaarde de volle buit (1-2). “De voorbije weken boden we zowel Merelbeke, Petegem als Oostkamp een goeie repliek”, blikt trainer Stefan Leleu even terug. “Elk puntje telt, maar met puntendelingen schiet je niet veel op. Dus is het tijd om nog eens te winnen.”

Vooral omdat Westhoek – de Ieperlingen stelden deze week ex-KSVO-trainer Stijn Meert als T1 aan, maar de hoofdsponsor zou bezwaar hebben geuit – de tegenstander is, zou dat heel handig zijn. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt vijf punten. Dat mag niet tot twee puntjes worden herleid. Anders zit KSV Oudenaarde tot over de oren in de strijd om het behoud in tweede nationale A.

Heirwegh onzeker

Voor het duel van zaterdagavond is flankaanvaller Lorenzo Heirwegh onzeker. Op Oostkamp bleef hij halfweg met een adductorenletsel in de kleedkamer. Jesse Martens maakte, voor het eerst sedert de openingsmatch van de competitie thuis tegen Torhout, zijn opwachting. Milan Cambier blijft out, Nathan Mingiedi is fit. Deze laatste weet nog niet of hij ook volgend seizoen bij KSVO zal voetballen.

“Nathan werkt in Brussel, kreeg promotie, maar krijgt misschien de kans om in Gent te komen werken”, verduidelijkt trainer Leleu. “Maar dat is allemaal nog niet zeker. Dus even afwachten wat er gebeurt. Voor het overige is zo goed als alles duidelijk. Nicolas Mulliez zal de club verlaten en de meeste andere spelers verlengden. Op jongeren als Lagache (?), Decuypere (Dikkelvenne), Verstichelen en Verswijver (KSK Ardennen) na. Met Milan Cambier, die na kruisbandletsel al even met de groep trainde maar moest afremmen, zijn we nog aan het onderhandelen.”

Extra doelman

Deze week kwam de club tot een akkoord met Simon Van Brussel, de gewezen doelman van Ronse die nu bij Berlare actief is. Yves Boguhe verlaat eind dit seizoen Gullegem en keert terug naar KSVO. Normaal gaat Jarno Jourquin eind dit seizoen terug naar Dender.

