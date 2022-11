Stefan Gabriels (Erpe-Mere) evalueert eerste dertien weken in tweede nationale A: “Het is een leerschool, maar een zeer nuttige”

Voorzitter Stefan Gabriëls beseft dat het sportief niet loopt zoals men gehoopt had. “We hadden niet verwacht dat we als debutant meteen de pannen van het dak zouden spelen, maar ik stel vast dat het tot nu toe sportief een moeizaam verhaal is. Zeven keer verloren we met klein verschil. Ik stel ook vast dat we in een sterke reeks zitten. De U23-ploegen zijn sterker dan vooraf werd aangenomen. Met kleppers als Lokeren en Aalst er nog bij, is het niet makkelijk.”

Geen kommer en kwel

Ondanks het gebrek aan punten zit Stefan Gabriëls niet in zak en as. Hij gaat dieper in op dat ‘nuttige’. “Ik merk dat de inzet er is bij de spelers. Ook de supporters klagen niet. Financieel zijn we gezond en dat is in deze tijden een hele krachttoer. Nochtans hebben wij het evenmin gemakkelijk. We houden ons strikt aan ons budget en bijten elke euro in twee. Onze penningmeester constateert dat de rekening voor gas en elektriciteit verdrievoudigd is. Die meerkost haal je niet in door het organiseren van een extra eetfestijn. Ik verwacht dat de komende maanden clubs op dat vlak in de problemen zullen komen, al moet ik andermans rekening niet maken. Wij gaan in ieder geval de kraan van het warme water niet toedraaien na de match of training. Onze sponsors zijn ons allemaal trouw gebleven, er zijn er zelfs enkele bijgekomen. De ondernemers in de regio steunen ons verhaal. Zij beseffen dat kleine ploegjes geen toekomstperspectief hebben en volgen ons in onze fusieplannen. Het fusiegebeuren is alvast een pluspunt geweest in het voorbije jaar.”