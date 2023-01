Stefan Berth keert terug naar het voetbal: “Project van Kester-Gooik sprak me aan”

In Lembeek telt een jaar slechts drieëntachtig dagen of Stefan Berth is slecht in wiskunde. De betrokkene kan een lach niet onderdrukken. “Het zal ongetwijfeld het laatste zijn. Het klopt inderdaad dat ik drieëntachtig dagen geleden besloot om een punt te zetten achter mijn lange actieve loopbaan en een sabbatjaar in gedachten had. Tegen Leeuwkens Teralfene viel ik kort voor tijd in als speler van Leeuw Brucom. Medische redenen speelden toen een rol bij mijn ‘plotse’ beslissing. Ik geef toe dat ik het voetbal in die drie maanden al gemist heb. Stil blijven zitten in de zetel is niet aan mij besteed. Ik probeer vier keer per week te trainen. Drie keer bind ik de loopschoenen aan, de vierde keer zoek ik het zwembad op. Toch merk ik dat de medische problemen niet helemaal van de baan zijn. Ook bij het sporten aan een lagere intensiteit blijf ik soms die druk op de borstkas voelen en dat baart me zorgen. Ik wil kwaliteitsvol kunnen sporten. Genieten in plaats van afzien. Die marathon is dus nog niet meteen voor morgen.”