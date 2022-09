Stefaan Van Riel, nieuwe coach van Knesselare: “Deze familiale club in tweede houden, is de uitdaging”

voetbal tweede provinciale AWitte rook bij tweedeprovincialer VK Knesselare. Voorzitter Jean-Pierre Buyle geeft het sportieve roer in handen van Stefaan Van Riel (51). De ex-profvoetballer was de voorbije jaren T1 bij JV De Pinte, Gijzel-Oosterzele en KVV Schelde. Van Riel wil de kans met beide handen grijpen.

“Het is zo dat ik via Jeffrey Berwouts, speler van Knesselare, hoorde dat de club op zoek moest naar een nieuwe T1 en dat die de uitdaging kreeg om de ploeg in tweede provinciale te houden. Dat leek me wel een leuke ‘challenge’ en zo behoorde ik ook tot het rijtje kandidaten. Gisteren had ik een heel goed gesprek met de voorzitter en het familiale karakter van de club bevalt me wel.”

SVK Maldegem

De eerste wedstrijd voor Van Riel is niet meteen een makkelijke. In het Maurice De Waelestadion mag hij vast een geprikkelde tegenstander verwachten. “Ik heb Maldegem aan het werk gezien in Lovendegem en ben me ervan bewust dat ons een heel zware opdracht wacht. De tegenstander van zaterdag voetbalde bij momenten heel goed. In het wedstrijdslot lieten ze wel wat steekjes vallen en daardoor bleven ze puntenloos achter. Ik kan me voorstellen dat ze dit tegen ons willen recht zetten. Aan ons om daar een goed ‘game plan’ tegenover te zetten.”

Voetbalplezier

Voor Van Riel wordt het niet evident om zaterdag al de ploeg te leiden en dat beseft hij ook. “Vanavond (lees: donderdag) leid ik voor het eerst de training. Vooraf zal ik een kort babbeltje hebben met de spelersgroep en dan gaan we aan de slag. T2 Christophe Tysebaert, Maldegemnaar nota bene, zal me telefonisch moeten informeren over de spelersgroep, want na één training kan je moeilijk een selectie maken.”

“Ik ga van dit Knesselare proberen een ploeg maken die vanuit een goede organisatie voetbalt. Bij Schelde hadden we vorig seizoen na zestien speeldagen maar zeven tegendoelpunten. Organisatie en engagement is voor mij dus heel belangrijk. Net als voetbalplezier, want dat is sowieso nodig om goede resultaten te halen. Het is kort dag naar mijn eerste wedstrijd, maar ik zie er wel naar uit.”

