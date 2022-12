Stefaan Luca (KVV Zelzate): “We zijn op onze hoede voor RFC Wetteren”

“Natuurlijk ben ik een tevreden voorzitter. Na de 1 op 12 was het even slikken. Maar dan vooral stevig doorgaan en mijn ploeg bewees dat ze wel een plaatsje verdient in tweede nationale. En een overwinning zoals die in Lokeren-Temse doet vreselijk veel deugd. Goede teamprestatie, tevreden supporters en de klassering die er week na week beter uitziet. Maar net dat is gevaarlijk. Zondag mag die wedstrijd niet meer in de hoofden zitten en moeten we Wetteren met veel scherpte bekampen. Ik hoor veel goeds van de tegenstander. Bijna iedereen is het er over eens dat die ploeg onder haar waarde gerangschikt staat. De bonuspunten van op Daknam mogen we niet zo maar te grabbel gooien. Want de ambitie is wel om een seizoen zonder zorgen af te werken, maar in deze reeks zit je na twee nederlagen op rij in een heel ander schuitje.”