Stefaan Luca (KVV Zelzate): “Heropstarten in huidig format is reinste competitievervalsing”

“Laat me eerst een aantal zaken voorop stellen. Ja, tuurlijk mis ik het voetbal. Ik mis de spanning voor de wedstrijd, de vreugde bij een doelpunt, de pint vooraf of achteraf. Voetbal is beleving, strijd en kameraadschap. Ik ben een competitiebeest en mis dat competitiegevoel en het meest van al mis ik natuurlijk de sociale contacten. Het liefst van al zou ik zo snel mogelijk van het virus verlost zijn en opnieuw een volwaardige competitie afwerken. Maar in de huidige formule is het je reinste competitievervalsing.”

Zespuntenwedstrijden

Stefaan Luca is er de man niet naar om tegelijk warm en koud te blazen. Hij vindt een halve competitie maar niks. “Je kan pas over een volwaardige competitie spreken als je alle tegenstanders thuis en uit bekampt hebt. Wij pakten drie punten in de eerste drie wedstrijden en onze betrachting is om ons verblijf in tweede amateurklasse te verlengen. In een normale competitie heb ik niet het gevoel dat we in de problemen zullen komen. Op ons kleine veld en met onze stevige achterban halen we tegen de minder sterke ploegen wel voldoende punten om de schaapjes op het droge te krijgen. Maar nu zou het zo maar kunnen dat je alle zespuntenwedstrijden tegen andere degradatiekandidaten uit moet spelen. Ik zou razend zijn als we er door zo iets uitgebonjourd worden. In een volwaardige competitie hoeft blessurelast niet altijd het einde van de wereld te betekenen. Als je nu je sterke pionnen enkele weken moet missen, zit je zo in de zorgen. En dan zwijg ik nog over een opstoot van coronabesmettingen in je ploeg.”