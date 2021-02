Stefaan Decoster (Rembert Torhout): “Voorbereiding op volgend seizoen vroeger starten”

Een tiental dagen geleden zorgde Volley Vlaanderen voor duidelijkheid: geen competitievolleybal meer dit seizoen. “Die duidelijkheid is goed”, benadrukt Stefaan Decoster. “Want alsnog een deel van de competitie afwerken zonder klassement, daar was ik geen voorstander van. Het betekent dat we de voorbereiding op het volgende seizoen wat vroeger zullen aanvangen. Om het balgevoel aan te scherpen.”

Beachvolley bij zes graden

De trainer van Rembert A is de idee om jongeren voorrang te geven bij het vaccineren tegen Covid-19 genegen. “Achttien- tot 21-jarigen hebben al veel moeten missen. Ook de volleyballers onder hen. Normaal komen ze drie tot vier keer per week trainen. Daarna drinken ze samen nog een pint. Dat is niet mogelijk. Gelukkig kunnen ze in Torhout nog beachvolley spelen. Enkele spelers maakten van die faciliteit gebruik. Zelfs bij zes of zeven graden. Die mannen hebben dat nodig. Ook afgelopen weekeinde waren ze van plan te spelen, maar jammer genoeg stond het terrein onder water.”

Eind deze week beslissing

De definitieve stopzetting van de competitie geeft het bestuur van Rembert Torhout de kans om volgend seizoen grondig voor te bereiden. Van de bestaande kern, met Wouter Verhelst (ex-Knack Roeselare) als uithangbord, is iedereen bereid te blijven. Leroy Landuyt wordt aan die kern toegevoegd. Of Stefaan Decoster coach blijft is niet duidelijk. Hij had maandagavond een eerste gesprek met het bestuur. “Ik heb het voor mezelf nog niet uitgemaakt wat ik ga doen”, vertelde Decoster enkele uren voor het overleg met het bestuur. “Intussen ben ik 28 jaar trainer. Door de stopzetting van het seizoen midden oktober kreeg ik plots een zee van tijd om andere dingen te doen. Tegen eind deze week hak ik de knoop door. Ik mag de club niet te lang aan het lijntje houden. Eigenlijk ben ik verrast dat alle spelers blijven. Ik verwachtte dat enkelen onder hen andere dingen hadden ontdekt. Top voor Rembert dat dit niet zo is want ik denk dat we volgend seizoen hoog mogen mikken.”