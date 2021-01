Stefaan De Gendt start met nieuwe crossploeg. “Smart Cycling Doltcini wil in ruime zin opleiden”

VeldrijdenHet is lovenswaardig dat in coronatijden sportliefhebbers hun schouders zetten onder nieuwe projecten. Stefaan De Gendt richtte met Smart Cycling Doltcini een eigen crossploeg op die gericht is op het begeleiden van jonge veldrijders. Van negen tot achttien jaar. Iedereen kan aan de slag gaan bij de nieuwkomer in de crosswereld.

Stefaan De Gendt is geen onbekende in het wielrennen. Wat dreef hem er uiteindelijk toe om met een crossploeg uit te pakken? “De voorbije jaren zag je dat er in de Denderstreek veel ploegen waren voor wegrenners. Voor veldrijders was de spoeling veel dunner. Er was nood aan een opleidingsploeg in de regio. Toen ik mijn zaak (Smart Cycling testing, training and bikefitting center, red.) opstartte, begon ik met een mountainbikeploeg. Die is nog altijd actief. Ik wist dus hoe je de opstart van een nieuwe ploeg moest aanpakken. De tijd was aangebroken om nu iets te doen voor de veldrijders.”

Eigen concept

Met de nieuwe ploeg wil Stefaan De Gendt zich onderscheiden van de andere teams. “Smart Cycling Doltcini wil in ruime zin opleiden. Uiteraard zijn er de trainingen en de wedstrijden, maar er is meer. We willen jonge veldrijders bijstaan op het gebied van technische trainingen, inspanningstesten, trainingsschema’s, omgaan met sociale media, fietspositionering, … Wat dat laatste betreft heb ik recent de fietspositie van Thomas Pidcock geoptimaliseerd. Het is een voorbeeld voor de renners. Het aantrekken van renners gebeurt vanzelf. De crosswereld is niet groot. Mijn zoon Leander is al een tijdje bezig met crossen en ook mijn dochter Itta heeft de smaak nu te pakken. Via hun entourage leer je andere veldrijders kennen. Ik train ook een aantal renners van Alfasun, Alfacool. Dat is geen concurrentie. Het is een vorm van samenwerking. Ik sta open voor wegploegen.”

Sponsoring

Alleen een ploeg runnen is moeilijk. Dat beseft ook Stefaan De Gendt. “We worden ook gesteund door Moto’s Thomas, For Gold en Stealth Wheels. Verder onderhouden we ook nauwe contacten met profrenner Julien Van Den Brande. Hij richtte enkele weken Gen Z op. Dat platform wil alle geledingen van de wielersport laten samenwerken, waardoor iedereen er beter van wordt. Voor een beginnende ploeg is alle steun uiteraard welkom.”

De toekomst

Momenteel is het onduidelijk wanneer jongeren opnieuw zullen mogen crossen. Stefaan De Gendt bevestigt. “De kans is reëel dat jonge veldrijders pas in september weer aan de bak zullen komen. Het Belgisch kampioenschap voor aspiranten in Flémalle is nog altijd voorzien op 6 februari. De kans dat dit BK wordt afgelast, lijkt me aanzienlijk. Toch zullen onze elf renners voorbereid zijn alsof er daadwerkelijk wordt gereden. Half januari worden de coronamaatregelen opnieuw bekeken door de overheid. Misschien zullen we dan de ploegtrainingen opnieuw kunnen opstarten. Momenteel wordt iedereen noodgedwongen nog individueel begeleid.”