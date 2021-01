Stef Vervoort (KVC Houtvenne): “Een volledige competitie afwerken zou eerlijker zijn”

Het is niet de eerste keer dat men bij Houtvenne een programma niet kan afwerken. “De voorbije maanden werden verschillende vriendschappelijke wedstrijden voorzien”, stelt de flankspeler. “Telkens moest het opnieuw aangepast worden. Ik denk dat het voor iedereen beter is dat er nu zekerheid komt. Wellicht zal er in de eerste helft van dit jaar niet meer gevoetbald worden.”

Debuut

Houtvenne begon in de zomer van vorig jaar aan een speciale onderneming. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de club kwam het aan de aftrap in tweede nationale. “Voor een club als Houtvenne is dat een heel apart en mooi verhaal. Ik vond dat we mochten terugblikken op een goede start, al vertaalde zich dat niet in punten. Maar het spel dat we op de grasmat legden, mocht gezien worden.”