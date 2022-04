Stef Rogier is nieuwe provinciale kampioen bij de elites zonder contract: “Vijftien medailles, maar eerst trui”

Vanaf het begin van het provinciaal kampioenschap manifesteerde Stef Rogier zich in de frontlinie. “In de eerste ronde kon ik al even wegglippen, maar dat liedje heeft niet lang geduurd. Toen Brent Clé aanzette, was ik niet mee. Het was een bizarre situatie. Niemand reageerde. Dat scenario herhaalde zich enkele keren, zodat er een kopgroep van een tiental plots weg was. Urbano en Stageco hadden een mannetje mee. Die gingen natuurlijk niet meewerken in de achtervolging. De renners van Van Eyck hebben toen de kloof gedicht in dienst van Belgisch kampioen Tom Timmermans.”

Met Guillaume Seye op weg

Na de hergroepering nam Stef Rogier opnieuw het heft in handen. “Samen met Guillaume Seye kon ik op mijn beurt ontsnappen. Er moesten nog vijfenzestig kilometer gereden worden. Ik wist dat ik aan Seye een uitstekende compagnon had, maar toch leek het even op gekkenwerk. Ik had liever gezien dat er een klein groepje kwam aansluiten. We vernamen dat onze voorsprong steeds groter werd, zodat we voor een dilemma kwamen te staan: inhouden of vol doorzetten. We kozen voor het laatste. Guillaume is een man naar mijn hart. We zijn leeftijdsgenoten, in Budingen reden we eerder in het seizoen ook al samen in de aanval. Indien ik niet had kunnen winnen, had ik hem de titel zeker gegund. Ik wist evenwel dat ik in principe in de sprint sterker zou zijn. In de laatste vijf kilometer nam hij niet meer over. Na de koers gaf hij aan dat hij door zijn beste krachten zat. Aan de finish was het verschil duidelijk.”