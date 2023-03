Stef Platteeuw (Olympic Ledegem): “Verder bouwen naar volgend seizoen toe”

Doelman Stef Platteeuw, woonachtig in Ledegem en werkend als personal trainer in Beweegpunt in Izegem, zag ondanks zijn nog jonge leeftijd van 25 al heel wat uithoeken van onze provincie. “Ik startte bij Eendracht Hooglede en trok daarna naar de jeugd van KM Torhout”, opent de goalie de debatten. “Daarna volgden SV Roeselare, OMS Ingelmunster, Hooglede, Veldegem, Gits, SV Diksmuide en nu dus Ledegem, waar ik aan mijn tweede seizoen toe ben. Een mooie ontdekkingstocht was het maar nu voel ik me echt thuis bij Olympic Ledegem.”

Prima seizoen

“We zijn aan een prima seizoen toe. We kenden een wat moeilijke competitiestart en stonden plots in die onderste regionen van het klassement. Dan kwam er de trainerswissel en moest coach Patrick Verheule het gelag betalen. Maar we zijn hem enorm dankbaar want onder zijn vleugels speelden we toch vorig seizoen kampioen in vierde provinciale. Door die trainerswissel kwam er een nieuwe drive in de ploeg en werkten we onder Emmerson Samyn met een ander spelsysteem. Dat wierp de nodige vruchten af. We waren zeven matchen na elkaar ongeslagen, verloren dan nipt op het veld van topper Lendelede maar herpakten ons dan met die recente zes op zes tegen SC Oostrozebeke en SV Moorsele B. Twee keer wonnen we met overtuigende 4-1-cijfers.”

Bouwen naar volgend seizoen toe

“Door die uitstekende reeks hebben we ook geen degradatiezorgen meer. We staan zevende en hopen nog een mooie einde aan het seizoen te breien. Zo hoog mogelijk eindigen is nu het objectief maar deze campagne kan alvast niet meer stuk. Bij aanvang van het seizoen was een zorgeloos seizoen zonder degradratiezorgen doelstelling nummer één en daarin zijn we nu al zo goed als geslaagd. We hebben een vrij jonge ploeg en kunnen nu alvast verder bouwen naar volgend seizoen toe.”