Stef Laurens (SK Sint-Niklaas) na zoveelste wanprestatie: “Ik heb er geen woorden voor. Het is gewoon gênant”

Poor old Sportkring. SK Lochristi dartelde door de Meesterstraat. 0-2 in het eerste kwartier, 0-6 na negentig minuten. Mak, futloos, zonder structuur aan de bal. SK Sint-Niklaas is doodziek. “Er staat géén ploeg op het veld”, moest Stef Laurens andermaal vaststellen.

Aanvoerder Hakim Laref vertrok als één van eerste uit de kleedkamer. Coach Robby Buyens ijsbeerde door de catacomben - besefte dat hij voor een loodzware opdracht staat. 't Was weer zo’n avond in de Meesterstraat. Lochristi héérste over SK Sint-Niklaas, Thomas zwart prikte vijf doelpunten. De Klaasjes gingen als makke schaapjes naar de slachtbank. “0-6 verliezen in eigen huis en eigenlijk niks in de pap te brokken hebben, dat is gewoon gênant”, sloeg Stef Laurens nagels met knoppen. Buyens vulde aan: “Mannen tegen jongens. Er was niemand die de ploeg op sleeptouw nam.”

“Ik heb er geen woorden voor”, zuchtte Laurens.

Ondergrens

Het is ook moeilijk te verwoorden hoe zwak SK Sint-Niklaas zaterdagavond voor de dag kwam. Geen mentaliteit, nul karakter. Op geen enkel moment de illusie van strijdlust opgewekt. Een absolute ondergrens. Laurens: “Er is zoveel misgelopen. We gingen geen duels aan, wonnen nooit de tweede bal. Er was geen beleving. Dat we enkele spelers missen is op dat vlak geen excuus - je speelt thuis. Ik zou niet durven beweren dat we één keer tussen de palen hebben getrapt.”

Aan de bal was Sportkring onbestaande. Niet één vloeiende combinatie, geen énkel idee. Niemand die de lijnen uitzette. “In balbezit waren we helemaal niks", gaf Laurens toe. “We vonden geen oplossingen, leden te vaak balverlies. Je kan al eens in een slechte pas geven, maar we toonden geen karakter. Daarover moet intern eens gesproken worden, want dit is onaanvaardbaar. Er staat geen ploeg op het veld.”

Dat kan verklaren waarom Sportkring zo belabberd aan de wedstrijd startte. Na elf(!) minuten stond Lochristi op een dubbele voorsprong - de match was gedaan nog voor-ie begonnen was. “Je start elke wedstrijd met 0-0, maar je zag dat de kopjes te snel naar beneden gingen. Na het eerste tegendoelpunt werd er niet meer voor elkaar gevochten.”

Robby Buyens legde de vinger op de wonde: “Er zit een groot gebrek aan fighting sprit, aan winnaarsmentaliteit, in deze groep. Veel te weinig dash.”

Lastige affaire

Een pijnlijke vaststelling op enkele speeldagen voor het einde. Want door de overwinningen van Svelta Melsele en Anzegem tuimelde Sportkring naar de vertiende stek, net onder de streep - logisch, als je 2 op 24 pakt. “Daar heb ik geen woorden voor", zuchtte Laurens toen we hem dat nieuws melden. “Da’s klote, hé. We moeten zo snel mogelijk winnen, maar na die slechte resultaten begin je uiteraard te twijfelen. Iedereen twijfelt aan zichzelf, het zelfvertrouwen is volledig weg. Of ik het nog zie goed komen? (lachje) Het moet wel, hé. (herpakt zich) Maar ik geloof er nog wel in.”

Op basis van wat Laurens het glas halfvol ziet, is ons evenwel een raadsel. Dit Sportkring zakt genadeloos naar eerste provinciale. De kwaliteit die zaterdag op het veld stond was simpelweg onvoldoende, de mentaliteit onbestaande. “Ik wrijf mezelf dat aan, want ik ben verantwoordelijk”, besluit coach Buyens. “Het behoud wordt een lastige affaire, maar je moet er in blijven geloven. Ik zal er in ieder geval alles aan blijven doen, hopelijk beseffen de spelers dat ook. Maar er zit zo weinig karakter in deze kern dat het moeilijk wordt.”

SK Sint – Niklaas – Lochristi 0-6

SK Sint-Niklaas: Van Hove, Y.Aps, Luyckx, V. Aps (49’ Vael), Audin, Laref (69’ Borghgraef), El Hamdaoui (46’ Nachtegael), Van Goethem, De Saegher, Laurens, Van Reeth.

SK Lochristi: Van Der Eedt, Hoebeke (73’ Landuyt), Pauwels, Zwart, Vandekerckhove (73’ Benkaddouri), Van der Eedt, Speltdooren, De Waele, Van Eeckhout, Vispoel, Braem.

Doelpunten: 9’ Zwart (0-1), 13’ Pauwels (0-2), 49' Zwart, 61’ Zwart (0-4), 71’ Zwart (0-5), 87’ Zwart (0-6).