Stef Heeren (Sporting Hasselt): “Gouden zege tegen rode lantaarn Houtvenne in de strijd voor het behoud”

Met de komst van rode lantaarn Houtvenne moest er absoluut gewonnen worden. Twee doelpunten in de eerste helft volstonden voor de overwinning, al werd het na de rust nog enkele keren bibberen om de voorsprong te kunnen vasthouden.

“De overwinning is wel verdiend hoor”, begon rechterflankverdediger Stef Heeren zijn verhaal over de wedstrijd. “We hadden natuurlijk het voordeel dat we vrij snel op voorsprong konden klimmen. Na twintig minuten scoorde Jordi Maus een wereldgoal. Een vijftal minuten later was het weer bingo. Ik was blij met mijn aandeel, want uit mijn gemeten voorzet kon Brandon Deville, met opnieuw een schitterend doelpunt, de 2-0 tegen de touwen jagen. “

“Vlak na de rust kon Houtvenne de aansluitingstreffer scoren”, vervolgt de 26-jarige Heeren. “Nog voor het uur kon ik net niet scoren, maar ik moet ook eerlijk blijven. We kregen het even moeilijk in de tweede helft. De angst om het nog uit handen te geven spookte misschien door sommige jongens hun hoofden. Gelukkig hebben we een betrouwbaar sluitstuk met Lennart Ghijsens. Hij hield enkele keren met een knappe tussenkomst de bezoekers van de gelijkmaker. Na het uur konden we ons herpakken en kregen ook nog voldoende kansen om het definitief af te maken. Globaal bekeken is dit dan ook een verdiende overwinning.”

“Noodzakelijk ook in de strijd voor het behoud. Na 2 op 21 komen deze twee overwinningen tegen rechtstreekse concurrenten op het gepaste moment. We zetten een goede stap richting behoud, maar het is nog niet binnen. De komende weken zullen we moeten blijven knokken, want volgende week wacht een aartsmoeilijke verplaatsing naar Eendracht Aalst.”

Termien

“Na twee mooie seizoenen zal ik Sporting Hasselt op het einde van het seizoen verlaten. Uiteraard blijf ik alles geven tot de laatste speeldag voor deze mooie club. Afscheid nemen in schoonheid is de bedoeling. De verstandhouding met de staf, bestuur en supporters is geweldig, maar het voorstel van Termien kon ik niet weigeren. Termien heeft ambities om volgend seizoen te promoveren. Hun transfers spreken boekdelen. Buiten mij komen ook Henry Odutayo (RC Hades), Ruben Janssen (Bocholt) en Martijn Stefani de club versterken. Bovendien kom ik terecht onder de vleugels van mijn ex-coach Dennis Hamers van bij KVK Wellen. De aanpassing zal dus snel verlopen. Eerst nog alle focus om zo snel mogelijk Hasselt in deze reeks te houden”, besluit Wellenaar Heeren.