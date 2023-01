Stef Heeren en Eendracht Termien staan voor een drukke ‘Engelse’ week: “Deze drie wedstijden moeten ons zoveel mogelijk punten opleveren”

VOETBAL DERDE NATIONALE BMet drie wedstrijden op één week wacht Eendracht Termien een druk programma. Zaterdag en woensdag speelt de Genkse club op eigen terrein twee inhaalwedstrijden tegen Betekom en Sint-Lenaerts en op zaterdag 14 januari reist het team van Dennis Hamers naar Witgoor Dessel. “We staan niet alleen voor een drukke, maar ook belangrijke week”, zegt de Genkse verdediger Stef Heeren. “Bedoeling is om mee te strijden voor een plaats in de eindronde. Wel, dan moeten we op zijn minst onze inhaalwedstrijden winnen en als het kan ook nog een draw in Dessel meegraaien.”

De rangschikking in derde nationale geeft een vertekend beeld. Termien prijkt er op een niet onverdienstelijke vijfde plaats met 26 punten, maar heeft wel nog twee inhaalwedstrijden te goed. “Winnen we zowel tegen Betekom als Sint-Lenaerts dan wippen we over Geel en Wellen naar een derde stek en doen we weer helemaal mee voor de eindronde. Deze kans mogen we zeker niet laten ontglippen. Zeker als je weet dat er daarna confrontaties tegen de top twee Houtvenne en Wezel op het programma staan. Januari wordt een heel belangrijke maand voor ons. Maar we zijn er klaar voor. Tijdens de eindejaarsperiode hebben we tweemaal per week verder getraind en iedereen heeft een individueel loopschema mee gekregen. Het wordt niet eenvoudig, maar we gaan er voluit voor”, klinkt Heeren strijdvaardig.

Wederoptreden Odutayo

Termien heeft er een goede eerste seizoenshelft op zitten. De club beschikt met slechts vijftien tegengoals over de sterkste verdediging van de reeks en legde menige toppers serieus het vuur aan de schenen. “En toch kregen we niet steeds wat we verdienden”, vervolgt Heeren. Met draws tegen Houtvenne, Wezel en Wellen, bewezen we dat we in deze reeks van niemand schrik moeten hebben. We verloren tot hiertoe slechts tweemaal. Maar dat is niet echt zichtbaar in ons puntenaantal in de rangschikking. Overwinningen leveren driepunters op en die haalden we te weinig. Natuurlijk speelt de blessure van spits Henry Odutayo ons parten. Bij de competitiestart trof hij zesmaal raak in vier wedstrijden. Zijn afwezigheid is een aderlating. Al heeft Toon Opdekamp zijn rol goed overgenomen. Henry traint al enkele weken opnieuw goed mee en krijgt zaterdag wellicht een plaats in de kern.”

Eindronde blijft hoofddoel

Stef Heeren maakte dit seizoen de overstap van Hasselt naar Termien en vond er snel zijn draai. Op de rechtsachterplaats is hij met zijn rushes en ervaring een certitude. “Toch was het in het begin even aanpassen. Met kleppers als Ruben Janssen, Brian Baerts, Marco Ospitalieri en Bram Velkeners telt onze verdediging heel wat ervaring en vielen de puzzelstukje evenwel snel in elkaar. Dennis Hamers had ik daarenboven meer dan drie jaar als trainer in Wellen. Geen wonder dat de integratie in Termien bijzonder vlot liep. Ondertussen hopen we verder stappen vooruit te zetten en vooral driepunters te pakken. Deelname aan de eindronde blijft immers ons hoofddoel. Deze week kunnen we daar werk van maken”, besluit Heeren.

