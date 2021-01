Stef Francq (Melsen) stopt op zijn 29ste met voetballen: “Mentaal te lastig om mij een zoveelste keer op te laden”

Met een Facebookpost bracht Stef Francq dinsdagavond zijn voetbalvrienden, die massaal en vaak ludiek reageerden, op de hoogte. “Nu Voetbal Vlaanderen nog maar eens de beslissing over de heropstart uitstelde is die van mij definitief: mijn voetbalschoenen gaan vanaf vandaag aan de haak. Met veel pijn in het hart, maar zowel professioneel als fysiek komt deze beslissing op het juiste moment. De voorbije drie seizoenen staan op mijn teller meer beurten bij de kinesist dan wedstrijden.” Einde citaat.

Wat de centrale verdediger van derdeprovincialer KSV Melsen, om den brode aan de slag bij de interventiediensten van de politie van de stad Gent, tot nadenken stemde. Net voor de competitie half oktober stopgezet werd, viel hij geblesseerd uit. “Het was niks ernstigs, een paar weken later was ik weer fit”, verduidelijkt de Asperling. “Ik ging toch aan het twijfelen. Ofwel stoppen eind dit seizoen of er hooguit één jaar bij doen. Nu we in het ongewisse blijven of er nog kan worden gevoetbald, beslis ik liever zelf. Mentaal is het te moeilijk om mij nog eens op te laden voor een eventuele herstart. Nochtans hebben we bij Melsen mogelijkheden om hoog te eindigen.”

FCVS ploeg van zijn leven

De voetbalcarrière van Stef Francq speelde zich af op niveau tweede en derde provinciale. Bij Dikkelvenne, toen nog in derde provinciale, kwam hij piepen in het eerste elftal. Daarna speelde hij zeven jaar voor FC Vurste-Semmerzake. Nadat de fusieclub was opgedoekt volgden twee seizoenen Gijzel-Oosterzele en een korte afsluiter bij Melsen. “Uiteraard is het jammer dat mijn afscheid niet op het veld zal gebeuren”, gaat Francq voort. “De beste herinneringen bewaar ik aan Vurste-Semmerzake. FCVS is de ploeg van ons leven. We deden het in tweede en derde provinciale niet met grote financiële middelen. Tijdens de diverse degradatiedebatten hebben we elk punt gevierd als een titel. Ik hield er vriendschappen voor het leven aan over.”

“Met Davy Satijn onder meer, met Nicolas De Mulder, met zijn vader Pascal, met de mensen die de kantine runden. Zelfs mijn ouders komen elk jaar nog eens samen met hen. Voor mij is dit afscheid van het voetbal definitief”, besluit Francq. “Bij zowat alle clubs in de streek is mijn vader trainer geweest, maar dat zegt me helemaal niets.”