Stef De Vroe en SV Melsen maken indruk met derde plaats: “Presteren boven onze eigen verwachtingen”

voetbal tweede provinciale BNet als een jaar geleden staat SV Melsen tijdens de winterstop in de top drie van het klassement. Het grote verschil is dat Melsen toen nog in derde provinciale uitkwam. Aanvoerder Stef De Vroe verklaart de verrassende knappe eerste seizoenshelft van de revelatie.

Titelfavoriet Standaard Denderleeuw lost de verwachtingen in met een ruime voorsprong bovenin. De eerste achtervolgers zijn de verrassingen van het seizoen. Niet outsiders KSV Geraardsbergen of Nokere-Kruishoutem, wel promovendi uit derde provinciale. SV Melsen steeg na de eindronde uit derde provinciale B en verteerde schijnbaar moeiteloos de stap omhoog. “We presteren toch boven onze verwachtingen”, lacht Stef De Vroe.

“We moesten vorig seizoen de titel aan VSV Gent laten en besloten vol voor de eindronde te gaan. Na de promotie was het ons doel om ons te behoeden voor een snelle terugkeer naar derde provinciale. Daar slagen we tot op heden heel goed in. Ondanks enkele geschorsten en blessures bleven we ook de voorbije weken bovenaan meedraaien.”

Zes of zeven keer op achterstand

De knappe heenronde van Melsen is voor de aanvoerder eenvoudig te verklaren. “We zijn één grote vriendengroep die erg goed aan elkaar hangt, met natuurlijk een paar sterke individuen die voor ons het verschil maken. We tonen ook gewoon de juiste mentaliteit. Ik denk dat we dit jaar al zes of zeven keer op achterstand kwamen. Toch bleven we zelden met lege handen achter.”

“We kunnen niet zeggen dat we al veel ploegen hebben weggespeeld. Anderzijds is dat ons aan de andere kant ook nog nooit overkomen. We verloren wel al een paar keer met grote cijfers. Tegen Nokere-Kruishoutem werd het 1-4 omdat we bij 1-2 veel risico’s namen. Enkel Olsa Brakel B gaf me een hele goeie indruk. Het verbaast me dat zij nog zo laag geklasseerd staan.”

Subtop

Melsen heeft al zeventien punten meer dan de ploegen in de gevarenzone en mag stilaan de ambities aanpassen. “Ons seizoen is eigenlijk al geslaagd”, weet De Vroe. “Het was al een hele goeie en leuke heenronde met een paar uitschieters.”

“Als we dezelfde mentaliteit en kwaliteit op de mat kunnen brengen, moeten we in staat zijn om in de subtop te blijven staan. Alles wat we nu nog pakken, is mooi meegenomen. Opnieuw een eindronde spelen? Dan zal Melsen te klein zijn.” (lacht)

Tot het einde

Wie de kapitein van Melsen tot een transfer wil overtuigen, komt van een kale reis terug. De Vroe is duidelijk over zijn toekomst. “Ik blijf hier tot het einde. Ik voetbalde hier al in de jeugd en ben na een aantal omzwervingen weer op Melsen terechtgekomen. Tot mijn allerlaatste voetbalmatch zal ik bij deze club blijven. We hebben de meeste supporters van de reeks en zelfs de omstreken. Ik wil nog een paar jaar genieten en dan in schoonheid proberen af te sluiten.”

