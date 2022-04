Stef De Backer (FCV Dender): “Met een sterke eindspurt alsnog een eindrondeticket bemachtigen”

Het is gissen naar de reden van de magere balans op verplaatsing. Ook Stef De Backer heeft er geen verklaring voor. “De wil en de drang om een goed resultaat neer te zetten zijn buitenshuis even groot als thuis”, zegt de centrale verdediger. “Als er een oplossing zou zijn voor het mindere presteren op verplaatsing dan hadden we dat al lang aangepakt. Het is uiteraard spijtig dat er aan onze fantastische remonte een abrupt einde is gekomen met drie nederlagen op rij, maar we moeten ons nu focussen op de drie komende wedstrijden. We moeten met een sterke eindspurt alsnog een eindrondeticket trachten te bemachtigen.”

Je was er met hinder aan de knie niet bij op Knokke FC, maar coach Regi Van Acker rekent wel op jou tegen Rupel Boom. Wat schortte er precies?

“Na een val is er een vliesje binnen de knie gescheurd en hierdoor kamp ik regelmatig met bloed in de knie. Als dat er uit getrokken wordt, dan kan ik opnieuw verder. Ik zou moeten rusten om de blessure te laten helen, maar ik wil het belangrijk slot van het seizoen afwerken en het is geen ernstige blessure. Voor de match op Knokke had ik evenwel te veel last, maar intussen is het weer beter, zodat ik hoop inzetbaar te zijn tegen Rupel Boom.”

Je woonde de wedstrijd bij op Knokke FC. Wat is er fout gelopen?

“We speelden een uitstekende eerste helft en creëerden een aantal kansen, maar benutten ze niet. Als je in het voetbal niet scoort, dan krijg je doorgaans het deksel op de neus en dat is tien minuten voor tijd gebeurd. Het spelpeil was nochtans van een goed niveau.”

Rupel Boom verkeert in degradatiegevaar. Het zal tegen het team van coach Steven De Groot wellicht knokken worden om de punten.

“Wedstrijden tegen clubs, die in acuut degradatiegevaar verkeren, zijn vaak de moeilijkste. Toch moeten we thuis de maat kunnen nemen van Rupel Boom.”

Het zou zonde zijn dat jullie naast een eindrondeticket pakken na het positief advies van de licentiecommissie voor 1B.

“Dat het bestuur hiermee bewees dat het klaar is voor de promotie betekende voor ons een extra stimulans. De spelersgroep is dan ook supergemotiveerd om de promotie af te dwingen. Het is dan ook onze plicht om tot het uiterste te gaan om ons te plaatsen voor de eindronde.”