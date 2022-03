Stef Bruyninckx bezorgt tien Nijlenaren eerste zege van het jaar in topper tegen Turnhout (1-0): “Neuzen staan weer in zelfde richting”

Nadat het tot dusver amper twee puntjes pakte in 2022 mocht Nijlen zaterdagavond eindelijk zijn eerste overwinning van het kalenderjaar vieren. Dankzij een goal van Stef Bruyninckx vlak na rust hielden de troepen van Kenny Thompson de drie punten thuis. Van een leien dakje liep het allemaal niet, want na de uitsluiting van Engelen op het uur moest Nijlen met z’n tienen nog alle zeilen bijzetten.

“Het verschil tussen beide ploegen was klein”, aldus matchwinnaar Bruyninckx. “Er vielen weinig kansen te noteren. Mijn goal? Na een aanval over rechts werd de eerste poging van Peeters nog gered door de bezoekende doelman, maar ik was goed gevolgd om binnen te duwen. Een opsteker, maar na de rode kaart ruim een kwartier later werd het moeilijker.”

Vrees

“Met nog een half uur op de klok weet je dat de druk zal toenemen tegen een Turnhout dat ik persoonlijk heel hoog inschat. Ik vind dat een van de best voetballende ploegen in de reeks. Even vreesde ik dan ook dat we de voorsprong niet konden vasthouden, maar we konden rekenen op een sterke doelman en hadden ook wat geluk wanneer de bezoekers de lat troffen. Na het laatste fluitsignaal overheerste een mix van opluchting en blijdschap.”

Neuzen

“Of we voor de spiegel zijn gaan staan zoals Yens Peeters opperde in deze krant vorige week? Er was een groepsgesprek op dinsdag waarin alles nog eens op de tafel werd gegooid. Uiteindelijk kwam het er op neer dat we allemaal een tandje moesten bijsteken en dat de neuzen opnieuw in dezelfde moesten wijzen. Als je dan meteen een lastige wedstrijd naar je kan toe trekken, doet dat enorm veel deugd. We hebben er lang op moeten wachten.”

Kantelpunt

“Volgende week wacht ons met de verplaatsing naar Sint-Lenaarts opnieuw een lastige opgave, maar hopelijk was deze wedstrijd een kantelpunt. De bal rolde een aantal weken niet in ons voordeel, maar als we allemaal honderd procent zijn, kunnen we dat tikkeltje geluk misschien wel vaker afdwingen. Of we nog bepaalde doelstellingen hebben qua rangschikking? Gewoon nog zo veel mogelijk winnen. (lacht) Naar de stand kijken heeft weinig zin.”