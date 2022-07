Steepleloper Tim Van de Velde naar WK in Eugene

atletiekSteeplespecialist Tim Van de Velde mag zijn koffers inpakken voor het WK in Eugene (15-24 juli). Via de World Ranking wordt hij opgevist. Maar het EK in München (15-21 augustus) blijft zijn hoofddoel.

Dankzij een reeks sterke steepleraces in mei en juni klom Tim Van de Velde hoog genoeg op de World Ranking om z’n selectie te bemachtigen.

“Ik wist dat ik goed stond in de ranking. Het bleef spannend tot het einde, maar daarom ben ik des te blijer dat ik het gered heb. Ik had er een goed gevoel bij en dat werd bevestigd. Ik ben superblij, echt supercontent”, was zijn spontane reactie op het goeie nieuws.

Zijn WK-selectie is de bekroning van een spectaculaire opgang. De Ac Duffel-atleet vond na een langdurige sukkelperiode in de maand mei plots zijn superbenen terug. “Ik zit echt met een gevoel van ongeloof na hoe alles is gelopen het afgelopen jaar”, verwijst hij naar de ziektes, blessures, mentale, professionele en andere beslommeringen. “Ik ging van het ene uiterste naar het ander: van diepe miserie naar euforie. En nu mag ik plots op het WK strijden tegen de beste mannen van de wereld. Ik kijk er superhard naar uit om er te zien wat ik er kan presteren. Ik kan er niet verliezen. Alleen maar winnen. Het EK in augustus blijft namelijk het hoofddoel”, benadrukt hij.

“Zonder druk”

“Het WK ga ik meepikken vanuit een luxepositie. Niets moet. Ik kan er zonder druk en stressvrij naar toeleven. Nadat vorig jaar alles mislukte, lukt nu plots alles. Leuk om dat gevoel te kunnen ervaren. Ook voor mijn omkadering, mijn coach en familie is dit super. Mijn werkgever speelt er ook een rol in. Sinds ik ben beginnen werken bij Runners’ Lab heeft me dat een soort nieuw zelfbewustzijn, relativerend vermogen en stabiliteit gegeven. Dat heeft geholpen.”

“Brokkenpiloot”

Over de 1500m op de Nacht van de Atletiek had hij al een kruisgemaakt. “Ik ging de Nacht sowieso afzeggen omdat ik gecrasht was met mijn speedbike met schaafwonden tot gevolg. Noem me gerust een brokkenpiloot”, lacht Van de Velde die een patent heeft op ongelukjes met lichte en zware blessures tot gevolg. “Gelukkig viel het mee. Ik liep wat verwondingen – vooral schaafwonden op – op vervelende plaatsen. Niets ernstigs. Gelukkig droeg ik een helm en is het niet te erg, maar ik wil het wel goed laten genezen.”

Lees ook: meer atletiek