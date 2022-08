Steepleloper Tim Van de Velde heeft knop omgedraaid na pech op WK. ‘Nog één keer alles geven op EK’

Op het WK eindigde Van de Velde voorlaatste. Tijdens de race verzwikte hij z’n enkel waardoor hij ondermaats presteerde. “De enkel was al na een paar dagen terug in orde”, vertelt Van de Velde. “Maar in de V.S. heb ik niet meer gelopen omdat ik, doordat ik tijdens de race geforceerd liep, ook een contractuurtje in de kuit had opgelopen. Dat moest eerst volledig herstellen. Eens ik terug in België was, heb ik de draad weer opgepikt.”

Als laatste wedstrijdprikkel klikte hij 8.07.05 op een 3000m in Kessel-Lo. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik tevreden was over die 3000m. Toen, op dat moment, mocht ik misschien niet meer verwachten. Ik kende geen ideale voorbereiding. Ook vlak voor het WK was ik al wat aan het sukkelen met een paar kleine kwaaltjes en daar kreeg ik de rekening van gepresenteerd. Bovendien was het na WK een beetje lastig om me mentaal weer op te laden. Ik miste wedstrijdritme. De voorbije anderhalve maand liep ik maar één race. Voor mijn doen is dat weinig.”

‘Tapermodus’

Het is afwachten of hij nog net op de tijd de goeie vorm terugvindt. “Nu ben ik alles nog last minute aan het finetunen voor het EK. Daar ga ik nog één keer alles geven. Woensdag deed ik nog een hele goeie temposessie en daarna nog wat snelheidswerk om de eindsprint op punt te krijgen. De tapermodus is geactiveerd. Het wordt alles of niets. We zullen zien wat het zal geven. Ik leg mezelf geen enkele druk op. Ik ben uiteindelijk nog jong. Ik moet gewoon hopen op een goeie dag.”

‘Geen druk’

Toen hij eind juni in supervorm verkeerde en drie keer na elkaar een toptijd neerzette op de 3000m steeple zag het er nochtans mooi uit. “Het is natuurlijk jammer dat het daarna wat minder is beginnen gaan. Een paar maanden geleden had ik een vorm te pakken waarmee ik ieder record kon verbeteren. De verklaring was simpel: ik had sinds februari gewoon zonder problemen kunnen doortrainen. Die goeie voorbereiding mis ik nu een beetje voor het EK. Al heb ik de laatste weken nog wel wat goeie dingen kunnen. Dus hopen op het beste. Ik ben blij dat ik België mag vertegenwoordigen. Ik ga alles geven. Meer kan ik niet doen.”