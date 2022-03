Startschot van nieuw seizoen weerklinkt in Stekene: “Belgische primeur met reeks voor elektrische motoren”

MotorcrossDe openingswedstrijden van het nieuwe motorcrossseizoen in de MCLB en de VJMO staan dit weekend gepland in Stekene, waar VZW De Durmevrienden een volledig hertekende omloop in Nieuwdorp inrichtte. Nieuw op het programma, met het oog op de toekomst, is een extra reeks voor elektrische motoren.

De vele motorcrossliefhebbers en piloten staan na een volledig geschrapt seizoen in 2020 en een gereduceerde jaargang in 2021 te popelen om dit seizoen nog eens voluit te gaan. Stekene staat bekend om zijn uitdagende zandcircuit en De Durmevrienden verwelkomen dit weekend op een volledig hertekende omloop zo’n vierhonderd piloten. Een deel van de opbrengst gaat naar het G-team van voetbalclub Avanti Stekene. Opmerkelijk: voor het eerst is er een extra reeks voor elektrische motoren op zaterdag.

“Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat een elektrisch alternatief een vaste waarde kan worden, naast de klassieke verbrandingsmotor”, laat Davy De Block van De Durmevrienden weten. “Het is een primeur in België. Ik verwacht geen grote massa aan de start, maar ik denk dat er toch een twintigtal piloten met elkaar zullen strijden op die geluids- en milieuvriendelijke motoren. We zijn ons ervan bewust dat deze sport voor veel overlast zorgt, zowel op vlak van lawaai als voor het milieu. Met dit elektrisch initiatief, en onze sponsoring van een goed doel, willen we het imago van onze sport wat opblinken. We zijn alvast fier op onze ‘geëlektrificeerde piloot’ Kris De Bruyne, die ernaar uitkijkt om de strijd aan te gaan met zijn sportieve collega’s.”

15 piloten in wedstrijd

De Durmevrienden brengen dit weekend vijftien piloten in wedstrijd. “Daarbij zijn we enthousiast over onder andere de Belseelse Arne Beeusaert, die als vicekampioen bij de junioren MX2 aan de start komt. Ook Robbe Haems uit Hamme werkte een goeie wintertraining af en kijkt er naar uit om de strijd aan te gaan bij de beloften. Nieuwkerkenaar Tim Vercauteren start samen met Nick Coen (Hamme) bij de junioren MX1. De ervaren Peter Hemelaer is eveneens van de partij. Bij de jeugd maken Finn De Troyer en Benjamin Goverde hun debuut. De sympathieke beenhouwer Thibaut De Maere uit Waasmunster maakt dan weer zijn debuut binnen de MCLB”, aldus nog De Block, die deze zaterdag het eerste starthek laat vallen rond de klok van 11 uur.

