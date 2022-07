Start EK hockey U21 op Gantoise: Hélène Brasseur en Charlotte Englebert met de ervaring van echte Panthers

Vanaf zondag barst de strijd om de U21-medailles in Gent in alle hevigheid los. Eén keer veroverden de Young Red Lions goud op het EK. In 2012 versloegen onder meer Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx en Loïck Luypaert, die topscorer van het toernooi werd, in ’s Hertogenbosch in finale Nederland. Aan de Gentse Watersportbaan nemen de jongens van bondscoach Jeroen Baert het in de poule op tegen Spanje, Engeland en Schotland. Vorig jaar eindigde België op de zesde plaats op het WK in India. Een eerder teleurstellend resultaat, dat nu kan doorgespoeld worden. “Met een plaats binnen de top vijf plaatsen we ons sowieso voor het WK 2023 in Kuala Lumpur: dat is de eerste doelstelling”, aldus Jeroen Baert. “We willen inderdaad de zure nasmaak van het WK vorig jaar wegwerken. Met onze evenwichtige selectie en met de steun van het thuispubliek is dat absoluut mogelijk.”

Met Arno Van Dessel (Herakles) en Guillermo Hainaut (Ukkel) zitten er twee jongens in de selectie die onlangs in de Pro League nog ervaring opdeden bij de Red Lions. Guillaume Hellin werk het EK af op zijn thuisclub Gantoise.

Vier speelsters van Gantoise in kern

De Young Red Panthers nemen het in hun poule op tegen Nederland, Spanje en Wales. De absolute blikvangers in de kern van bondscoach Darran Bisley zijn Hélène Brasseur en Charlotte Englebert. Deze laatste werd op het voorbije WK in Spanje en Nederland nog uitgeroepen tot ‘Best Junior Player’ van het toernooi en scoorde tegen Chili, nadat ze solo op eigen helft vertrok, een heerlijke goal. Brasseur is het laatste jaar dan weer de absolute revelatie in de defensie van de Red Panthers. Dat ze het EK U21 op eigen club mag spelen betekent voor Brasseur nog een zeer leuke extra. Ze vindt bij de Young Red Panthers trouwens clubgenoten Noa Schreurs, Anne-Sophie Roels en Anne-Sophie Vanden Borre terug. “Van Wales weten we niet heel veel, maar met Nederland, Spanje en België strijden in principe drie teams voor twee plaatsen in halve finale”, aldus Darran Bisley. “Een plek bij de laatste vier is onze doelstelling en de ervaring die Hélène en Charlotte net opdeden kan ons zeker helpen.”

Programma

Er wordt in Gent op twee terreinen gespeeld en zondag komen alle teams voor de eerste keer in actie. De vrouwen spelen dan om 15.30 uur de topper tegen Nederland, de mannen treffen om 17.45 uur Spanje. Maandag hockeyen de Young Red Panthers om 18.45 uur tegen Wales en dinsdag de Young Red Lions om 18.45 uur tegen Engeland. De poulefase wordt woensdag afgesloten met om 15.30 uur de mannen tegen Schotland en om 17.45 uur de vrouwen tegen Spanje. Info en tickets via www.hockey.be.