Start competitie: stevige openers voor de drie Antwerpse clubs

Braxgata was vorig seizoen zowat het enige Antwerpse lichtpunt in de Eredivisie bij de mannen. De club uit Boom wist zich immers voor de play-offs te plaatsen. Dragons miste voor het eerst in vele jaren de top vier en ook Herakles was te snel op achtervolgen aangewezen. Bovendien werd met de degradatie van Beerschot en Antwerp het aantal Antwerpse clubs in de ION Hockey League gereduceerd van vijf naar drie. Die twee clubs willen uiteraard via Nationale 1 zo snel mogelijk hun plek bij de elite heroveren. Op 18 september staat reeds het eerste onderlinge duel op het veld van Antwerp op de affiche.

Op het elan van vorig seizoen verder gaan is de voornaamste ambitie voor de jongens van Braxgata-coach Philippe Goldberg. Zowat alle sterkhouders bleven in Boom, alleen de Nederlander Bob De Voogd en de Spanjaard Manuel Bordas namen afscheid. In de plaats kwamen twee stevige versterkingen van Antwerp: de 22-jarige Jeff De Winter en de Nederlandse-Fransman Pieter Van Straaten. Bovendien krijgt Ben Walker met Daragh Walsh het gezelschap van een Ierse landgenoot. Tel daarbij de oerdegelijke Duitse doelman Tobias Walter, Red Lion Loïck Luypaert, de ervaren Argentijnen Augustin Mazzili en Lucas Rossi én U21-spelers als Tobias Biekens, Nelson Onana en Rik Van Cleynenbreugel en Braxgata mag opnieuw hoog mikken. Zondag wacht meteen een zware verplaatsing naar Watducks.

Dragons: Van Aubel out, Govers in

Dragons krijgt met de Zuid-Afrikaan Craig Fulton – ook T2 van de Red Lions – een nieuwe hoofdcoach die vorig jaar Racing naar de landstitel leidde. In het park van Brasschaat zal kapitein Felix Denayer het voor het eerst in dertien seizoenen zonder zijn kompaan Florent Van Aubel moeten doen. De Oost-Vlaming vergezelt Alexander Hendrickx en Sébastien Dockier bij het Amstelveense Pinoké. Dragons trok met de Australiër Blake Govers wel een speler op het wereldniveau van Van Aubel aan. Het team lijkt gewapend om opnieuw voor de prijzen te hockeyen: onder meer Red Lions Loick Van Doren en Simon Gougnard, buitenlanders Nico Della Torre, Conor Harte en Lucas Martinez en vijf jongeren – Thomas Crols, Victor Foubert, Sebastiaan Geers, Max Luyten en Lucas Putters - die in juli nog het EK U21 speelden, bleven in Brasschaat. Ook voor Dragons wordt het zondag met een trip naar Gantoise een zeer lastige opener van het seizoen.

Nieuwkomers bij Herakles

Bij Herakles wordt het voor coach Darran Bisley in de eerste plaats de opdracht om een pak nieuwe spelers zo snel mogelijk in te passen. Arthur de Borrekens maakt de overstap van Gantoise naar Lier en ook de Nieuw-Zeelanders Dylan Thomas en George Muir, de Argentijn Nicolas Cicileo, de Fransman Antonin Igau en de Italiaan Manuel Mondo zijn nieuw in de Herakles-kleuren. De trouwe clubiconen Nicolas de Kerpel en Amaury Keusters bleven aan boord, terwijl in Lier ook wordt uitgekeken naar de evolutie van de sterke plaatselijke jeugd. In de eerste plaats wordt er dan gedacht aan Arno Van Dessel, die complexloos zijn eerste caps bij de Red Lions veroverde. Als enige Antwerpse club start Herakles de competitie in eigen huis, maar de komst van Orée betekent in ieder geval geen cadeau.

