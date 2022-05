Standvastigheid in doel bij Lierse: eerste keeper Teunckens en doublures De Smet en Van Lommel verlengen contract

Voetbal derde nationale A Matthias Smet en Svelta Melsele degraderen naar eerste provincia­le: “Bestuur vindt het geen ramp, maar sportief zijn we ontgoo­cheld”

Chose fait. Svelta Melsele greep naast de laatste strohalm en speelt volgend seizoen in eerste provinciale. Same old story in Hamme: te makkelijk, te veel tegengoals. Coach Matthias Smet was duidelijk: “Als je nul op twaalf pakt en elke week dezelfde fouten maakt, dan is het verloren zaak.”

