Standard volgt OHL op als winnaar van prestigieuze KempenCup voor -12-jarigen in Tielen

Voetbal Beker van België Ly­ra-Lier­se klaart de tweede bekerklus op het veld van Zwarte Leeuw (0-2): “Leuke avond voor heel Ly­ra-Lier­se”

In de derde ronde van de Croky Cup nam Lyra-Lierse het zaterdagavond op tegen Zwarte Leeuw. In de voorbereiding speelden beide ploegen al een keer tegen mekaar, toen werd het 0-3. Het voorbije weekend nam Lyra-Lierse weer de maat van de Kempenaars, nu eindigde de partij op 0-2. Lyra-Lierse bekert dus verder, en mag zich volgend weekend opmaken voor een verplaatsing naar RAA La Louvière, dat zondag met 2-4 ging winnen in Londerzeel.

15 augustus