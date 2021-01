Standaard Michelbeke zit niet stil: nieuwe trainer en twee sterkhouders van EC Oudenhove aangetrokken

In extremis promoveerde Michelbeke eind vorig seizoen van vierde naar derde provinciale. De start ging helemaal de mist in. “We liepen achter de feiten aan omdat we in Brakel eind augustus door extra lokale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus niet mochten trainen”, weet sportief verantwoordelijke Jimmy Larno. “Een paar kilometer verder konden clubs wel trainen. Wij waren niet klaar voor de start van de competitie en verloren vier keer op rij.”

Vlerick is onmiddellijk vrij

In die periode nam de club afscheid van Chris Deldique. Toen Voetbal Vlaanderen half oktober besliste om de competitie te onderbreken kreeg de club tijd om een opvolger te zoeken. “Onze keuze viel op Benny Vlerick”, gaat Larno verder. “We zochten iemand die onmiddellijk vrij is. Voor het geval de competitie over enkele weken toch zou hervatten. Vlerick is misschien niet de man die werd verwacht. Hij woont in de regio Merelbeke en was in het verleden hoofdzakelijk assistent-trainer bij Beervelde, Gijzel-Oosterzele en Latem. Met hem hebben we ook een akkoord voor volgend seizoen.”

Van verwarring geprofiteerd

Larno realiseerde ook al twee transfers. Bij EC Oudenhove werden zowel Kenny Roos als Kenneth De Bleeker weggeplukt. Hun huidige club wordt, na het opblazen van de fusieploeg ECO SV Sottegem, grondig gereorganiseerd. “We hebben daarvan geprofiteerd om twee sterkhouders naar Michelbeke te lokken”, geeft Larno eerlijk toe. “We willen, in de veronderstelling dat de huidige competitie niet meer wordt opgestart en wij dus volgend seizoen zeker opnieuw in derde provinciale voetballen, een goed figuur slaan. Vandaar dat we twee spelers aantrokken die de voorbije jaren aan de top van de reeks meedraaiden. We laten het hier niet bij, we proberen nog twee voor dit niveau sterke pionnen aan te trekken. En de kern die we hebben proberen we te houden. We moeten het wel, zoals iedere club, met minder budget doen. Corona richtte schade aan, sponsors haken af of geven minder. Toch staat het water Standaard Michelbeke niet tot aan de lippen.”