Stan Vandenbrande met Pepingen-Halle naar Racing Mechelen: “Eerste basisplaats gaf een goed gevoel”

Vandenbrande scoorde en bezorgde zijn ploeg meteen een punt. “Het klopt dat ik inderdaad vorig seizoen veel gespeeld heb. Waarom nu niet? Dat is de keuze van de trainer, waar ik me moet bij neerleggen. Als speler kan ik daar weinig aan doen, tenzij mijn best doen en proberen mijn kans te grijpen. Mijn eerste basisplaats gaf me een goed gevoel. Het is fijn dat mijn treffer ook een punt opleverde. Meer zat er ook niet in. Ik zag die basisplaats ook wel wat aankomen. Julien Pé had een week voordien tegen Beerschot zijn derde gele kaart gekregen. De trainer had me afloop van die match al gezegd dat ik me klaar moest houden.”