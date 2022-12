Stan Vandenbrande met Pepingen-Halle naar Lille: “Het is aan mij om me te blijven bewijzen”

Stan Vandenbrande speelde vorig weekend een sterke partij tegen KV Mechelen U23 en hoopt op nieuwe speelkansen. Een zekerheid is dat niet. De middenvelder gaat zeer sereen om met zijn situatie. “Over mijn eigen seizoen kan ik niet echt tevreden zijn. In de voorbije veertien matchen zat ik één keer niet in de selectie. Op zich is dat in orde. In die dertien wedstrijden waarin ik wel speelde, begon ik evenwel meer op de bank dan in de basis. Ik heb het gevoel dat ik mag starten als er iemand niet bij is en dat maakt me uiteraard niet blij. Het is helemaal niet mijn bedoeling om daarover een polemiek op te starten. Het is gewoon aan mij om me te blijven bewijzen en aan de trainer te tonen dat ik mijn basisplaats waard ben. Die uitdaging wil ik aangaan. In vorige seizoenen speelde ik wel vaak. Bovendien is deze campagne nog lang en zullen er heus wel nog kansen komen.”