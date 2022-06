Stan Van Tricht wordt mooi vierde in Dwars door het Hageland: “Het geluk liet ons in de steek”

Wie offroad koerst, moet wat meeval hebben. Dat is in Dwars door het Hageland niet anders. Tim Wellens probeerde de koers te maken, maar Quick.Step Alpha Vinyl liet niet begaan. Toen Oskar Riesebeek in de finale zijn kans waagde, misrekende men zich wel bij de WorldTourformatie. Stan Van Tricht werd uiteindelijk nog knap vierde. Zijn analyse was eerlijk. “Op cruciale momenten hebben we binnen de ploeg te kampen gehad met lekke banden. We hadden op dat moment de controle over de koers en hadden steeds iemand mee. Het geluk liet ons toen in de steek. Toen Riesebeek aanviel, maakte we inderdaad een beoordelingsfout. Het was de enige, maar wel een met gevolgen. Dat neemt niet weg dat we als ploeg zeker niet slecht hebben gereden.”