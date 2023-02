Stan Van Dessel (STVV): “We moeten winnen op Stayen tegen KV Kortrijk”

KV Kortrijk

Taichi Hara

“Om die muur te slopen hebben we een nieuw wapen met onze laatste aanwinst Taichi Hara. Hij is groot en sterk en was de ontbrekende schakel in de aanvalslinie. Als breekijzer kan hij het team helpen en van onze Japanner is geweten dat hij ook het doel weet staan. Toch zal onze coach Hollerbach opnieuw moeten sleutelen aan zijn elftal, want één van de sterkhouders Wolke Janssens zit op het strafbankje. Dit STVV zag de laatste weken veel kwaliteit vertrekken met Christian Brüls en Ameen Al-Dakhil en het blessureleed begint door te wegen. Toch ben ik overtuigd dat we een kern hebben die bekwaam moet zijn om tegen Kortrijk de drie belangrijke punten op Stayen te houden. We hebben nooit gesproken van de Europe Play-offs, want onze filosofie is kijken van wedstrijd tot wedstrijd, maar het zou voor de supporters zeker leuk zijn als we ze enkele extra topwedstrijden konden bezorgen.”