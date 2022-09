Stan Van Dessel (STVV): “Tegen Eupen opnieuw aanknopen met een thuisoverwinning”

“De oefenwedstrijd verleden vrijdag was inderdaad een leuke opsteker voor het team”, valt de talentvolle Stan Van Dessel met de deur in huis. “Ik kreeg van T1 Bernd Hollerbach mijn kans in het elftal met een centrale rol. Dat liep vlotjes en ook op training kan ik aardig combineren met Shinji Kagawa en Christian Brüls. Tegen Anderlecht en AA Gent mocht ik functioneren als centrale middenvelder. Dat is mijn beste positie. Tegen Standard Luik werd ik op de flank gezet en dat was minder succesvol. Natuurlijk ben ik blij met de kansen die ik krijg van onze coach. Iedereen wil een basisplaats, maar we hebben een brede kern nodig om aanspraak te kunnen maken op een plaats bij de eerste acht.”

Eupen

“Na de thuisnederlaag tegen de Rouches willen we opnieuw aanknopen met een thuisoverwinning. Belangrijk op alle vlakken. Voor de supporters, om het vertrouwen extra op te krikken en om ons bij de eerste acht te kunnen wringen. Met de komst van Eupen moeten die drie punten gewoon op Stayen blijven. Met alle respect voor elke tegenstrever natuurlijk. Eupen heeft zeker kwaliteit in hun rangen, maar dit STVV heeft een ploeg die thuishoort bij de subtop. Uiteraard mogen we dan geen steken laten vallen. Iedereen zal zeker op zijn hoede zijn, want in het verleden hadden we het meestal lastig met de Panda’s. Ze verloren hun laatste wedstrijd nipt tegen Union. We zullen ons niveau moeten halen, maar iedereen is gemotiveerd om er na de interlandbreak weer in te vliegen. Na de oefenwedstrijd in Moeskroen tegen KV Kortrijk kregen we drie dagen rust. Dat heeft deugd gedaan. Ik heb gewoon thuis met enkele vrienden afgesproken. Kwestie van het rustig te houden”, besluit de 21-jarige Van Dessel met een knipoog.