Stan Van Dessel (STVV): “Mikken in Kortrijk op eerste seizoenszege”

De getalenteerde middenvelder Stan Van Dessel beleefde vorig weekend in AA Gent een speciaal moment. Zijn eerste baltoets was het nemen van een hoekschop en daaruit kon Daichi Hayashi de verdiende gelijkmaker met het hoofd scoren. Met 2 op 6 trekken de Kanaries zaterdagavond naar KV Kortrijk. Tijd voor een eerste seizoenszege is Stan Van Dessel van mening.

“Tegen Kortrijk spelen roept bij mij minder goede herinneringen op”, valt de 21-jarige lieveling van het publiek met de deur in huis. “Vorig seizoen eind augustus liep ik in blessuretijd, na een tackle van Ante Palaversa, een zware knieblessure op. De voorste kruisband van mijn linkerknie gescheurd. Mijn wereld stortte op dat moment in. Gelukkig kon ik tijdens de voorbereiding weer voluit gaan en kreeg ik tegen AA Gent een tiental minuten van coach Bernd Hollerbach. Het was een super moment toen Daichi Hayashi kon scoren op mijn hoekschop. Een assist bij mijn eerste baltoets. Wie had dat gedacht? (lacht). Of ik nog pijn voel? Na de wedstrijd nog wat stijf bij het uitlopen, maar ik ben weer helemaal fit.”

KV Kortrijk rechtstreekse concurrent

“Het verleden telt niet meer mee”, gaat de Vlaams-Brabander voort. “Mijn focus ligt al bij de lastige verplaatsing naar Kortrijk. De Kerels zijn in mijn ogen een rechtstreekse concurrent voor een plaats binnen de top acht. Ze zijn minder uit de startblokken geschoten, maar na hun felbevochten zege bij rode lantaarn Seraing tellen ze drie punten en dat is er één meer dan ons. Al hadden we op voorhand zeker willen tekenen voor een twee op zes tegen vicekampioen Union en AA Gent.”

“Het is echter tijd om te mikken op die eerste seizoenszege”, vervolgt de steeds hardwerkende Van Dessel. “Want opnieuw naar huis komen met een draw, daar schieten we weinig mee op. Het is ook een mooi moment om in het klassement een sprong voorwaarts te maken. Of we kans maken op een overwinning in Kortrijk? Waarom niet? STVV is een ploeg waar elke tegenstander op voorhand zegt dat we geen gemakkelijke ploeg zijn om tegen te spelen. Ons blok staat er. Of Robert Bauer weer inzetbaar is? Hij traint sinds zondag weer mee, maar of hij gaat spelen moet je aan de coach vragen.”

Speelminuten

“Ook of ik mag rekenen op speelminuten. Daarvoor moet je bij T1 Hollerbach zijn. Ik bekijk het stap voor stap. Tegen Gent zag de coach mij goed invallen. Hij weet dat ik altijd voor de 100% gemotiveerd en geconcentreerd ben. Het teambelang komt op de eerste plaats. Als ik in dat verhaal mijn steentje kan bijdragen voel ik mij gelukkig. Winnen in Kortrijk zou super zijn. Dan zijn we twaalf competitieduels ongeslagen en ontvangen we in hopelijk een vol Stayen met extra vertrouwen Anderlecht”, besluit Van Dessel uit Aarschot.