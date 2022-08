Stan Van Dessel na verdiende 0-1 zege bij KV Oostende: “Eerste overwinning van het seizoen was noodzakelijk”

Sinds december 2015 had STVV niet meer gewonnen op Oostende! Met 3 op 12 hadden de Kanaries nood aan een overwinning. Na de thuisnederlaag tegen RSC Anderlecht greep coach Bernd Hollerbach in. De kersverse aanwinst Shinji Okazaki geraakte speelgerechtigd en kwam meteen aan de aftrap. Ook het trio Wolke Janssens, Stan Van Dessel en Shinji Kagawa mochten starten van de Duitse T1. Sint-Truiden nam de partij snel in handen en het doelpunt van kapitein Toni Leistner was voldoende voor de volle buit.

Na de overwinning van rode lantaarn Seraing vrijdagavond in Eupen was STVV nog de enige ploeg die dit seizoen niet kon winnen. Met de verplaatsing naar de kust moest de thuisnederlaag tegen RSC Anderlecht worden rechtgezet. Coach Hollerbach greep in en één van de jonge talenten Stan Van Dessel greep de aangeboden kans met beide handen. Onmiddellijk nam STVV het initiatief om richting doelman Guillaume Hubert te trekken. Na acht minuten kon Van Dessel zich knap doorzetten en leverde een gemeten voorzet af op het hoofd van debutant Okazaki, wel recht in de handen van Hubert. Twee minuten later opnieuw STVV. De 36-jarige Okazaki met een assist naar Van Dessel. Opnieuw een scherpe voorzet en Brüls kon niet voldoende afdrukken om Hubert te verschalken. Even later toch bingo. Een goed aangesneden hoekschop van Brüls en de ingelopen kapitein Toni Leistner kon met een simpele deviatie doelman Hubert te grazen nemen. STVV bleef in de eerste helft de betere ploeg en trok met vertrouwen richting kleedkamers.

Na de frisdrank opnieuw STVV met het eerste gevaar. Daiki Hashioka kon zich vrijmaken richting Hubert, maar besloot rakelings naast. In de slotfase kwam de thuisploeg steviger opzetten en kreeg enkele halve kansjes op de gelijkmaker. De Kanaries vochten voor elkaar en konden standhouden.

Knappe partij Stan Van Dessel

“De eerste zege van het seizoen was noodzakelijk”, stelde de 21-jarige getalenteerde middenvelder. “Of ik wist dat het al was geleden van 2015 dat we nog eens konden winnen in Oostende? Oef, zo lang al. Dat wist ik echt niet, maar wel dat we ons moesten herpakken na de mindere prestatie tegen Anderlecht. Verliezen van een topclub is geen schande, maar de manier waarop dat was het echte STVV niet. In Oostende hebben we gevochten en speelden we een sterke eerste helft. In de slotfase heeft het bloed, zweet en tranen gekost, maar de overwinning is zeker verdiend. Gouden punten om weer tussen de mensen te staan. Met zes op vijftien mogen we spreken van een geslaagde start. Zeker als je ons programma nog eens bekijkt.”

Shinji Okazaki echte aanwinst

“Gelukkig konden we in de aanval rekenen op Shinji Okazaki. Na twee weken trainen was hij klaar om meteen zijn stempel te drukken. Hij is altijd aanspeelbaar en enorm balvast. De Japanner is wel 36 jaar, maar een echte aanwinst. Hopelijk zijn we nu gelanceerd en kunnen we tegen KV Mechelen onze eerste thuisoverwinning van het seizoen behalen”, besluit de Vlaams-Brabander.