Stan Van Dessel en STVV winnen met de vingers in de neus van Zulte Waregem: “Leuk dat we 2022 in schoonheid konden afsluiten”

Het had anders kunnen lopen. Na vier minuten had doelman Daniel Schmidt een knappe reflex in huis op een kopbal van Sissako. Daarna nam STVV de partij volledig in handen. Coach Bernd Hollerbach moest sleutelen aan zijn team, want in laatste instantie moest ook Ameen Al-Dakhil zich afmelden door ziekte. Eerder was er geen spoor van Teixeira en Koita door griepperikelen. Zo kreeg de 18-jarige Matte Smets zijn eerste basisstek in de competitie. Iets voor het halfuur werd het overwicht van de Kanaries omgezet in een doelpunt. Een bedrijvige Shinji Okazaki lanceerde zijn landgenoot Daichi Hayashi, met een achterwaartse kopbal en die scoorde knap tussen de benen door van doelman Bostyn. Even later beging Sormo een overtreding op de doorgebroken Gianni Bruno en scheidsrechter Lardot twijfelde geen seconde. Rode kaart en dat sneed de benen volledig af bij de West-Vlamingen. Na de rust kon Essevee geen vuist meer maken. Toen Bruno, na een knappe assist van Brüls zijn achtste competitietreffer kon scoren mochten de boeken definitief dicht.

Bernd Hollerbach

“Ik ben tevreden met wat mijn jongens hebben gepresteerd”, glunderde T1 Bernd Hollerbach. “Na onze knappe stunt in Brugge voor de Croky Cup was het niet evident om Zulte Waregem, dat de punten broodnodig heeft, gemakkelijk te verslaan. We moesten geduldig blijven en de opdrachten werden perfect uitgevoerd. Mijn mening over de eerste basisplaats van Matte Smets? Hij speelde zonder plankenvrees. Behield het overzicht en zorgde voor goede infiltraties. Ook scoorde hij. Waarom werd dat doelpunt afgekeurd? In mijn ogen geen buitenspel. Mijn collega T2 Patrick Asselman zal klagen dat de rode kaart voor Sormo overdreven was, maar hij was laatste verdediger en trok Bruno tegen het canvas. Misschien streng, maar zeker verdedigbaar. Of de jongens nu vrij krijgen? We moeten nog onderhandelen (lacht), maar je mag al schrijven dat ze twee dagen verlof krijgen.”

Sterke invalbeurt Stan Van Dessel

Met een knappe invalbeurt op de linkerflank liet de talentrijke Stan Van Dessel zich opmerken. Met zijn vlijmscherpe voorzetten kon hij 2022 ook afsluiten met een positieve noot.

“Mijn voorzetten zijn mijn sterkste wapen. Ik ben blij dat ik dit kon tonen bij mijn invalbeurt”, stelde een steeds hardwerkende Van Dessel. “Het werd een vlotte zege en dat hadden we niet op voorhand verwacht. Zulte Waregem heeft het STVV in het verleden vaak moeilijk gemaakt. Nu zijn we op het elan van onze bekerprestatie bij Club Brugge verder gegaan. We speelden geduldig en zeer goed georganiseerd. Of sommige jongens de knop hebben omgedraaid? Dat onze coach Hollerbach op het einde van het seizoen STVV zal verlaten is zeker een aderlating voor de club, maar we moeten verder hé. Ook zullen er enkele spelers Stayen verlaten. Iedereen wil in schoonheid afscheid nemen en door die verdiende overwinning staan we plots op een gedeelde achtste plaats met OH Leuven en Cercle Brugge. We mogen weer naar boven kijken. Tja, het kan nog een mooi seizoen worden.”

“Play-off 2 of een bekerfinale? Een moeilijke vraag”, vervolgt de middenvelder uit Aarschot. “Liefst twee keer succesvol (lacht). Een bekerfinale is natuurlijk niet elk seizoen. Maar laten we niet gaan zweven. Dromen mag, maar we houden vast aan het mindset die ons al zo ver heeft gebracht. Leven van wedstrijd tot wedstrijd. Ik ben blij voor heel STVV dat we 2022 in schoonheid konden afsluiten. In januari krijgen we een zwaar en druk programma. Vrijdag 6 januari moeten we naar Standard Luik. Spelen op Sclessin is altijd plezant”, besluit de 21-jarige Van Dessel.