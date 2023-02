Stan Van Dessel en STVV blijven in de running voor de Europe Play-offs: “We moeten winnen op Stayen tegen KV Kortrijk”

voetbal jupiler pro leagueDe Kanaries blijven in de running voor de Europe Play-offs. Zaterdagavond komt KV Kortrijk naar Stayen en winst is zeker nodig om de voeling met concurrenten Westerlo en Cercle Brugge niet te verliezen. Op transfervlak vertrekt de talentrijke Mathias Delorge op uitleenbasis naar Lierse.

In Leuven boekte het team van T1 Bernd Hollerbach een gelijkspel. De jonge talenten krijgen dit seizoen zeker kansen bij STVV en tegen OHL mocht Stan Van Dessel invallen in de laatste tien minuten. “Ik ben blij met de speelkansen die ik krijg”, stelt één van de publiekslievelingen. “Ik blijf hard werken op training en hoop telkens dat ik mag invallen om mijn steentje te kunnen bijdragen. De plaatsen op het middenveld zijn duur. Er is de komst van Rocco Reitz én Olivier Dumont liet zich de laatste weken opmerken.”

KV Kortrijk

“Met de komst van KV Kortrijk krijgen we opnieuw een harde noot om te kraken”, weet de getalenteerde middenvelder uit Aarschot. “De Kortrijkzanen hebben de punten broodnodig in de strijd voor het behoud. Ze staan op een veertiende plaats met 22 punten met in hun zog Eupen en Zulte Waregem met twintig punten. Er vallen drie ploegen af, dus KVK zal zeker naar Stayen komen om te spelen met een stevige muur.”

Taichi Hara

“Om die muur te slopen, hebben we een nieuw wapen met onze laatste aanwinst Taichi Hara. Hij is groot en sterk en was de ontbrekende schakel in de aanvalslinie. Als breekijzer kan hij het team helpen en van onze Japanner is geweten dat hij ook het doel weet staan.”

“Toch zal onze coach Hollerbach opnieuw moeten sleutelen aan zijn elftal, want Wolke Janssens — één van de sterkhouders — zit op het strafbankje. Dit STVV zag de laatste weken veel kwaliteit vertrekken met Christian Brüls en Ameen Al-Dakhil én het blessureleed begint door te wegen. Toch ben ik overtuigd dat we een kern hebben die bekwaam moet zijn om tegen Kortrijk de drie belangrijke punten op Stayen te houden. We hebben nooit gesproken van de Europe Play-offs, want onze filosofie is kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Het zou voor de supporters zeker leuk zijn als we ze enkele extra topwedstrijden kunnen bezorgen.”

Toekomst

“Ik weet dat er veel jongens einde contract zijn, maar ik heb nog een overeenkomst van één seizoen. Ik voel mij uitstekend bij STVV en hoop natuurlijk zo snel mogelijk definitief te kunnen doorbreken. Voetbal is mijn leven, al maak ik uiteraard graag veel tijd vrij voor mijn vriendin Parel Thijs uit Schoonbeek”, besluit Van Dessel met een knipoog.

