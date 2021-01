Stan Leemans speelt volgend seizoen niet meer voor Kortrijk Spurs en trekt naar Zwitserland: “Kortrijk blijft mijn tweede thuis”

Stan Leemans ontpopte zich de voorbije jaren in ons land tot een heel betrouwbare ploegspeler. Gewaardeerd door vriend en vijand. Na dit seizoen verlaat Leemans ons land om opnieuw in Zwitserland te spelen. Hij zal in de tweede klasse uitkomen voor Central Swiss Basketball, een team dat de ambitie heeft om een stap hogerop te zetten.

“Wat de lockdown voor mij moeilijk maakte was het feit dat mijn vriendin en mijn familie in Zwitserland wonen, dus ik moest voor het land op slot ging beslissen of ik alleen in mijn appartement ging blijven of mijn spullen zou pakken om naar Zwitserland te vertrekken”, vertelt Leemans vanuit Zwitserland. “Uiteindelijk heb ik snel gekozen om te vertrekken en dat ging ook wel goed de eerste twee weken, maar het werd daarna snel duidelijk dat ik niet voor een lange periode zo uit mijn koffer kon leven in iemand anders zijn thuis.”

AirBNB gehuurd

“Ik kan wel altijd op bezoek bij mijn ouders of mijn vriendin haar familie maar ik miste mijn eigen thuis en ruimte. Zeker tijdens een periode waarin iedereen van thuis aan het werken was en er al te weinig ruimte en privacy was voor de rest zonder mijn aanwezigheid. De eerste lockdown was dus allesbehalve een gezellig lang bezoekje. De tweede lockdown ging dan gelukkig veel beter want dan heb ik gekozen om een AirBNB te huren en ik had ook nog het geluk om te kunnen aansluiten op training bij Swiss Central Basketball.”

“De trainingen liggen hier in Zwitserland pas stil sinds 10 december. Sinds het begin van de tweede lockdown ben ik concreter beginnen nadenken over hoe mijn toekomst er nu moet uitzien met het risico dat het virus ons nog een tijdje niet gerust laat. Ik koos snel voor de zekere optie om terug te verhuizen. Ik was al sinds de eerste lockdown in contact met een geïnteresseerde werkgever en had het geluk dat ze mij nu een mooie job konden aanbieden in de stad waar ik opgegroeid ben. Dankzij de trainingen bij Swiss Central Basketball heb ik mezelf ook een beetje in de kijker kunnen spelen waardoor we ook snel tot een overeenkomst kwamen voor volgend seizoen.”

“Zo kan ik met veel plezier zeggen dat alle puzzelstukken mooi in elkaar vielen en ik 2 prachtige nieuwe avonturen heb kunnen verwezenlijken kort bij huis. Hopelijk geeft het feit dat ik dankzij de moeilijke omstandigheden twee nieuwe mooie uitdagingen heb kunnen vinden iets hoop aan de mensen die het moeilijker hebben dan ik. Ik wens het allen alvast van harte toe dat er voor hen betere tijden aankomen!”

Leemans speelde in ons land eerst voor het toenmalige Melco Ieper. Daarna verkaste hij naar Kortrijk. “Toen ik naar Kortrijk kwam na een mooi seizoen in Ieper met de Beker van Vlaanderen was het plan om even in West-Vlaanderen te blijven voor mijn werk bij PepsiCo. Daar zou ik nog een jaar nodig hebben om te kunnen doorgroeien naar een nieuwe rol. Toen het niet lukte om in Ieper te blijven kwam ik snel in contact met Kortrijk Sport en de eerste plannen van de grote basket toekomst in Kortrijk.”

Keuze voor Kortrijks project

“Ik had wel aanbiedingen om in tweede klasse te blijven maar kon bij Kortrijk de beste combinatie vinden met mijn werk. Jammer genoeg was het seizoen vanuit sportief perspectief geen groot succes voor de ploeg, maar ik heb er wel de tijd en het vertrouwen gekregen om een rijpere speler te worden en mij meer tot een leider te ontwikkelen. Ik kwam naar Ieper vanuit de topclub van Zwitserse eerste klasse waar ik maar beperkte speeltijd kreeg en mijn sportieve rol dus ook iets minder belangrijk was. In Ieper waren de verwachtingen hoog en ik zette ook veel druk op mezelf waardoor ik niet altijd even constant speelde. We hadden toen een paar vlotte scorers in de ploeg dus ik moest niet elke wedstrijd veel scoren voor ons om te winnen.”

“Toen ik dan naar Kortrijk was het een volledig ander verhaal want ik moest ineens de go to player worden voor ons team. Omdat we niet meededen voor de titel kon ik dus onder de perfecte omstandigheden zonder al te veel druk verder ontwikkelen tot de speler die ik vandaag ben. Dit seizoen heeft mij mentaal veel rust gegeven en ik heb ook geleerd om minder druk te zetten op mezelf. Daardoor werden mijn prestaties altijd constanter en stond ik op tijd helemaal klaar voor het project Kortrijk Spurs en de promotie naar tweede nationale in ons eerste seizoen.”

“Omdat de club net nieuw was durfde zich niemand echt uitspreken over de ambitie in Top Division Two, maar ik wou koste wat het wil terug naar een reeks hoger en sprak dan ook in de eerste training al mijn ambitie uit om volop voor de promotie te gaan. De ploeg kon zich daar snel in vinden maar ik weet niet of iedereen er altijd even hard in geloofde als ik. In elk geval was ik vanaf de eerste match op een missie en er mocht en kon gewoon niets meer tussen komen. Toen we de eerste paar wedstrijden konden winnen stonden de Spurs stilaan in de kijker en kwam er een soort druk om de titel te halen. Gelukkig hadden we dat doel al, waardoor de extra druk van buiten niet veel invloed had op ons spel.”

Gemiste titelmatch

“We konden bijna alle topwedstrijden winnen en stonden het hele seizoen op kop. Er stond nog één wedstrijd tegen Leuven, onze eerste achtervolger, tussen ons en de definitieve titel in Top Division Two. Het is erg jammer dat we die thuiswedstrijd, wellicht voor een bomvolle zaal, niet meer konden spelen want de ploeg was helemaal klaar voor deze laatste challenge. Nu kijk ik dus met volle trots terug op de verdiende promotie naar Top Division One als één van de mooiste seizoenen van mijn carrière.”

“Na twee seizoenen een belangrijke pion te zijn bij Kortrijk was ik weer helemaal klaar op in Top Division One te laten zien wat ik als speler en mens bijgeleerd had de laatste jaren. Jammer genoeg werd dit avontuur na één wedstrijd weer onderbroken en weten we tot vandaag nog niet of er voor de zomer nog gebasket wordt. Kortrijk werd wel de Belgische club van mijn hart en zal altijd een tweede thuis blijven voor mij. Wie weet komt er nog een vervolg van mijn verhaal als de wereld weer iets normaler is en we nog een deel van dit lopende seizoen mogen afwerken.”