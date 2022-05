Stan Dewulf rijdt in Ruddervoorde solo naar winst: “Toon dat mijn voorbereiding in orde is”

Nadat een vroege ontsnapping van acht man werd gecounterd sloegen iets voor halfkoers twaalf renners de handen in elkaar. Tom Devriendt, Ruben Apers, Robbe Ghys, Julian Mertens, de Australiërs Zack Gilmore, Angus Lyons en Matthew Rice, Thomas Joseph, Gianni Marchand, de Nederlander Peter Schulting, Tom Van Asbroeck en Stan Dewulf liepen tot anderhalve minuut uit.

“Bij mij moesten de benen was loskomen, vandaar dat ik me om die eerste ontsnapping niet bekommerde”, vertelde de 24-jarige Dewulf. “Maandag werkte ik, na Morbihan en Tro Bro Léon, een lange reisdag af en ging ik ook nog langs bij de kraker. Bovendien was ik hier alleen van mijn ploeg. Op kop rijden moest ik niet doen. Dan even met een paar mannen gesproken. Ik had gezien dat de groep op een korte strook altijd wat scheurde. Nadat die eerste ontsnapping was gecounterd gingen we daar aan. Nadien probeerde ik met Tom Devriendt het tempo erin te houden. Met zo’n vlucht heb ik al ervaring. Ik wist dat we op een bepaald moment moesten versnellen.”

Solo niet onmogelijk

De voorsprong van de elf leiders – door materiaalpech viel Van Asbroeck vooraan weg – bleef in de finale rond vijftig tellen schommelen. Bij het aansnijden van de vijftiende en laatste ronde was Marchand de eerste aanvaller. Devriendt nam over, maar de nummer vier van Parijs-Roubaix kreeg geen vrijheid. “In de laatste ronde begon het spel”, ging Dewulf verder. “Tijdens de wedstrijd had ik gezien dat het niet onmogelijk was om alleen naar de finish te rijden. Want het laatste stuk zat de wind in de rug.”

Halfweg de slotronde zette de pion van AG2R-Citroën alles op alles. Meer dan tien seconden kreeg hij niet, maar de naar Gent uitgeweken Stavelenaar hield stand. “Zo’n wedstrijd winnen is plezant, ik koers graag in West-Vlaanderen”, benadrukte Dewulf. “Ben ook peter van Ertevoedekoers, een organisatie die het jeugdwielrennen wil stimuleren. Dat ligt me nauw aan het hart.”

Niet zeker van Tour

Zondag verdedigt Dewulf in Boucles de l’Aulne zijn zege van vorig (na)jaar. Dinsdag vertrekt hij op stage naar de Vogezen. In functie van de Tour? “Ik heb nog een kans om mijn eerste Ronde van Frankrijk te rijden, maar ben geen certitude”, verduidelijkte hij. “Met mijn trainer werkte ik een goed plan uit om overal in de best mogelijke omstandigheden aan de start te komen. Ik sliep al in een hoogtetent en ging op stage in de Ardennen. Denk dat ik toon dat mijn voorbereiding op het tweede deel van het seizoen in orde is.”