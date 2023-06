Stan Dewulf na zesde plaats in BK: “Gefrustreerd na eerste keer Kemmel, in finale maximum uit gehaald”

Tumbling Lars Peters blij met selectie World Cup-selectie: “Binnen enkele jaren bij wereldtop horen is grote droom”

Turnkring Bilzen is trots dat de talentrijke Lars Peters uit Millen zich kan tonen bij de tumbling begin juli op de World Cup in Portugal. De sport is niet zo bekend, maar nochtans erg spectaculair. Voor de Belgische gymnasten is het niet simpel om in de tumbling te kunnen doorgroeien naar de wereldtop. De 19-jarige Lars Peters is op de goede weg en wil zich tonen in Portugal.