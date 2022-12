Stan Dens verovert brons op BK kilometer: “Deze medaille draag ik op aan mijn oma”

Stan Dens maakte om verschillende redenen een moeilijke week door. Hoewel hij altijd in aanmerking komt voor een podiumplaats op een Belgische titelstrijd, werd even gevreesd voor een mindere afloop. “Twee weken geleden werd ik ziek. Qua timing kon dat voor een pistier niet slechter vallen. Vorige week was er nog een meeting. Daar draaide het niet goed. Ik vreesde dat de goede vorm weg was. Op de individuele achtervolging en in het omnium strandde ik op de vierde plaats. Op zich was dat niet slecht. Toch voelde ik dat er nog een tikkeltje extra bij kon. Het niveau van het WK haalde ik nog niet.”

Volledig scherm Stan Dens (r) mocht als derde op de kilometer mee het op het podium. © EVL

Bedroefd

Eerder in de week overleed de oma van Stan Dens. Uiteraard was dat een beproeving die de pistier meenam naar het BK. “Op de kilometer klokte ik de derde tijd achter Nolan Huysmans en Milan van Den Haute. Die prestatie deed me veel deugd. Deze medaille draag ik op aan mijn oma. Het waren moeilijke dagen voor de hele familie. Ik weet dat deze podiumplaats haar heel veel plezier zou gedaan hebben. Ik heb er ook het maximale uitgehaald. Voor Nolan Huysmans was de kilometer het grote doel. Wat hij als eerstejaars presteerde, is knap. Milan Van Den haute is ook gevestigde waarde. Op zich was ik al blij dat ik in de kwalificaties de top vier haalde.”

Druk programma

De komende dagen hoopt Stan Dens door te kunnen gaan op zijn elan. “Vrijdag staan er twee kampioenschappen op het programma. Eerst is er de afvalling, daarna volgt de scratch. In die laatste discipline moet ik de eer van de familie hooghouden (lacht, broer Tuur Dens behoort tot de wereldtop bij de profs in de scratch, red.). Of ik die vergelijkingen met mijn broer niet vervelend vind? Neen, het is leuk en het geeft me een doel. Het BK keirin rijd ik niet. Op nieuwjaarsdag vertrek ik op stage naar Calpe.”