Stan Craps opent veldritseizoen met derde plaats in Steenhuffel: “Focus op de kampioenschappen”

VeldrijdenHet nieuwe veldritseizoen is officieel van start gegaan. In Steenhuffel konden crossers zich in de verschillende categorieën een eerste keer met elkaar meten. Stan Craps kwam bij de juniores als derde over de finish. Dit resultaat is zonder meer knap, gezien het voor de Loonbekenaar pas zijn allereerste wedstrijd was als junior.

Het werd voor Stan Craps een merkwaardig debuut in de hogere leeftijdscategorie. Zomerse temperaturen van bijna dertig graden worden niet meteen geassocieerd met het crossen. “Het leek inderdaad wat op een halve wegkoers (lacht). De verschillende waren dan ook nog niet zo groot als in de winter. Wies Nuyens stak er bovenuit. Dat viel vooraf ook te verwachten, gezien hij deze winter ons land nog vertegenwoordigde op het wereldkampioenschap. Achter hem was er een groepje, waar ik ook deel van uitmaakte. Achter ons was er wel een kloof. Ik denk dat ik er met die derde plaats het maximale heb uitgehaald en ben dan ook tevreden over het debuut.”

Geen keuze

Stan Craps combineert momenteel de weg met het veldrijden. “Ik doe beide disciplines bijzonder graag en kan in beiden ook mooie resultaten voorleggen. Op de weg werd ik eerder dit seizoen derde in de Ronde van Vlaanderen en won ik in Melden. Een keuze maken is momenteel dan ook niet aan de orde. Tijdens het wegseizoen heb ik wel af en toe eens een weekendje overgeslagen om wat rust in te bouwen. Na de campagne op weg was er ook een rustige week, maar een lange break zat er niet in.”

Kampioenschappen

Hoe kijkt Stan Craps naar de komende maanden uit? “De focus ligt op de kampioenschappen. Eerst is er het PK in Nossegem, later volgt het BK. De opbouw verloopt rustig. De komende weken zal ik nog enkele B-crossen voor mijn rekening nemen. Dat begint volgende zondag al met de wedstrijd in Wiekevorst. Die B-crossen zijn belangrijk om punten te pakken. Die punten moeten me dan weer toelaten om later in het seizoen vooraan te kunnen starten in de grote crossen. Dat geeft toch een belangrijk voordeel. Op de eerste A-cross is het momenteel dus nog enkele weken wachten.”