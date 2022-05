Stan Craps is provinciaal kampioen bij de tweedejaars nieuwelingen: “Ik heb een pechperiode afgesloten”

WielrennenStan Craps mag een jaar lang met de trui van Vlaams-Brabants kampioen in het peloton rijden. De Loonbekenaar moest in de straten van Boortmeerbeek de overwinning laten aan Brend Van Aerschot, maar was wel de beste bij de tweedejaars. Tuur Goemaes en Nolan Huysmans mochten met hem mee op het podium.

Het provinciaal kampioenschap in Boortmeerbeek kende een weinig bevlogen verhaal. Er waren weliswaar aanvalspogingen, maar niemand kon meer dan honderd meter voorsprong vergaren. Stan Craps had bij de tweedejaars de snelste benen. “Er werd hard gereden en er waren wel aanvalspogingen. Zelf heb ik halverwege de koers ook eens geprobeerd om uit het peloton te geraken. Vermits dat onbegonnen werk was, focuste ik nadien op mijn sprint. Op het einde was er nog een aanvalspoging, zodat ik het gat moesten dichten. Dat had tot voordeel dat ik in een gunstige positie aan de sprint kon beginnen. Met deze titel heb ik een pechperiode afgesloten. Op stage in Spanje kwam ik ten val en liep ik een wonde aan de kin op. Twee keer werd ik ziek, één keer ging het om corona. Nu voel ik me weer prima. Ik treed in de voetsporen van mijn broer Lars. Hij werd eerder derde op het provinciaal kampioenschap bij de beloften.”

Tuur Goemaes

Tuur Goemaes was tevreden met zijn tweede plaats, al had de renner uit Heverlee uiteraard liever gewonnen. “Nolan Huysmans was de grote favoriet, maar hij kwam in de sprint te laat opzetten. Ik had genoeg voorsprong opgebouwd om hem nog voor te blijven. Dit is alleszins mijn beste prestatie dit seizoen. Eerder werd ik wel al eens zesde en eens achtste. Van enkele andere koersen had ik dan weer net iets meer verwacht. Dit zilver motiveert.”

Nolan Huysmans

Nolan Huysmans maakte een slipper in de aanloop naar de sprint en moest dat bekopen. “In de voorlaatste bocht schoof er iemand voor mij weg. Ik moest uitwijken en belandde op een oprit van een huis. Meteen was ik mijn goede positie kwijt. Normaal had ik een goede kans in de sprint, maar nu was de titel al weg nog voor we de laatste rechte lijn ingingen. Daardoor ben ik toch wat teleurgesteld.”