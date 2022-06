Stan Craps behaalt overwinning in Melden: “Ik zat te wachten op die eerste zege”

Wielrennen U17Dit weekend kwam Stan Craps in Melden als eerste over de finish. Een complete verrassing was dat niet. Hoewel de Loonbekenaar dit seizoen nog niet echt mocht juichen, heeft hij er enkele sterke maanden opzitten en was het gewoon wachten of de eerste hoofdvogel. Craps mag zich nu opmaken voor het Belgisch kampioenschap ploegentijdrit.

Melden, parel der Vlaamse Ardennen. Wie het over de gemeente heeft, denkt automatisch aan de Koppenberg. Stan Craps weerlegt. “Ik was inderdaad in Melden aan de slag, maar de koers situeerde zich spijtig genoeg aan de voet van de klim. Hoewel de omloop daardoor een stuk minder zwaar werd, vlogen de renners er onmiddellijk in. Zelf hield ik me rustig, alleen wegrijden was lastig. In de voorlaatste ronde kwam er dan een schifting en konden we met zeven renners wegrijden. Met de Antwerpse provinciale kampioen (Jarne Van Dyck, red.) en de Prins der Nieuwelingen (Matiz Van Boterdael, red.) mee vooraan wist ik dat het serieus werd. Het duurde lang vooraleer de sprint op gang kwam. Er werd nogal wat gepokerd. Uiteindelijk werd op links aangevallen en kon ik vlot meegaan. Aan de meet was het verschil evenwel niet meer dan een banddikte.”

Goed seizoen

Stan Craps is aan een sterke campagne bezig. De ereplaatsen stapelden zich op. “Ik zat te wachten op die eerste zege. In de Ronde van Vlaanderen werd ik eerder al mooi derde. Ook op het provinciaal kampioenschap werd ik derde, maar daar mocht ik als beste tweedejaars wel de provinciale trui aantrekken. Recent werd ik tweede in de GP Vermarc. Het zijn allemaal prima uitslagen in grote koersen. Het geeft wel een fijn gevoel dat ik het deze keer wel kon afmaken.”

BK ploegentijdrit

Stan Craps focust zich nu op het Belgisch kampioenschap ploegentijdrit. “Zondag start Olympia Tienen in Montenaken met een sterke ploeg. Een plaats in de top tien moet zeker kunnen. Nadien volgt de klimkoers in Herbeumont. Daar heb ik de voorbije weken echt mijn zinnen op gezet. Het is iets helemaal anders dan Melden of het BK, maar op het heuvelende parcours moet ik me helemaal kunnen uitleven.”

