Stan Craps begint goed aan crosscampagne: “Eerste podium gaf meteen veel vertrouwen”

Veldrijden junioresVorig seizoen behoorde Stan Craps bij de nieuwelingen tot de betere renners in het peloton. In het veldrijden stapte hij in september al over naar de juniores. In januari volgt dezelfde overstap op de weg. De Huldenbergenaar lijkt niet veel moeite te ondervinden om in de oudere leeftijdscategorie meteen zijn draai te vinden.

Veel rust zat er dit najaar niet in voor Stan Craps. Na het wegseizoen koos hij onmiddellijk voor het veldrijden. “Echt rusten heb ik niet gedaan. Ik heb één week gebruikt om de overgang te maken naar het veld. De crossfiets is pas de woensdag voor de eerste cross in Steenhuffel uit de garage gehaald (lacht). Toch vlotte het meteen goed. In Steenhuffel legde ik meteen beslag op de derde plaats. Dat eerste podium gaf meteen veel vertrouwen. Het was niet de grootste cross, maar ik ondervond wel goede tegenstand. Winnaar Wies Nuyens was vorige winter nog aan de slag op het wereldkampioenschap in Amerika. Nadien kwam er nog enkele goede prestaties. Ik denk aan Wuustwezel en Nossegem. In laatstgenoemde cross werd ik opnieuw derde op het provinciaal kampioenschap. Ook daar ging de winst naar Wies Nuyens.”

Ook op de weg

De overgang van de weg naar het veld gebeurde naadloos. Stan Craps bevestigt meteen. “Ook over mijn wegcampagne kan ik niet anders dan tevreden zijn. Ik werd derde in de Ronde van Vlaanderen en tweede in een rit in de Vermarc Tour. Daarnaast won ik ook nog in Melden, maar daar ging het om een gewone kermiskoers. Ik merk wel dat het er bij de juniores nu nog sneller aan toegaat dan bij de nieuwelingen. Het niveau is duidelijk hoger, maar het lukt allemaal.”

Koppenbergcross

De voorbije weken koos Stan Craps voor enkele B-crossen. Daar komt nu verandering in. “Dit weekend waren er in eigen land geen A-crossen omwille van de cross in het Tsjechische Tabor. Vanaf volgende week ligt dat anders. Dan is het de bedoeling om veel meer A-crossen voor mijn rekening te nemen. Begin november is er de cross op de Koppenberg. Dat is een eerste doel dat ik mij gesteld heb. De Koppenbergcross spreekt toch tot eenieders verbeelding.”