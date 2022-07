Stan Braem (Zulte Waregem) mist intrede in Elindus Arena niet: “Blij dat ik er meteen eentje kon intrappen”

De 23-jarige cultspits, die topschutter werd bij Dosko Sint-Kruis, FC Varsenare, SV Oostkamp en SVK Zwevezele en die nu bij de grote jongens een onverwachte kans krijgt om het ook als profvoetballer waar te maken, straalde zaterdag in de vooravond.

“Ik had wel liever gewonnen, maar met dit doelpunt ben ik echt wel heel blij”, lachte de Bruggeling. “Twee minuten voor ik scoorde, had de bal ook al moeten zitten. Toen vond ik de doelman nog op mijn weg, maar ik wist dat er nog kansen gingen komen. De assist van Dylan Demuynck was perfect, ik kon niet meer missen. Die eerste goal voor mijn nieuw publiek geeft me een heel goed gevoel, hier kan ik mee verder.”

Braem traint nu zes weken op een hoger niveau en maakte er eerder in de voorbereiding ook al drie tegen teams die vergelijkbaar waren met zijn vorige ploeg, Zwevezele.

“Ik ben heel goed opgevangen door mijn nieuwe ploegmaats. Ze kennen mijn verhaal en hebben respect voor me, dat is fijn. In de matchen tegen Charleroi, KV Oostende en nu ook Valenciennes voel ik wel dat ik een zekere basis miste in mijn opleiding, maar er wordt heel hard met me gewerkt. Mijn eerste doel is nu komend weekend de selectie te halen. Dan ligt het alleen aan mij om er voor te zorgen dat de coach me minuten gunt. Dat Cercle me niet genomen heeft, daar zit ik al lang niet meer mee. Met alle respect denk ik wel dat ik goed zit waar ik nu ben.”

Of hij, na jaren steeds om promotie te hebben gestreden, nu ook voorbereid is voor mogelijk een lang seizoen in de kelder van de rangschikking? Braem maakt zich weinig zorgen.

“Dit is een ander Zulte Waregem dan vorig jaar, met een nieuw systeem. Rap puntjes pakken om niet in moeilijkheden te komen, daar zal het op aankomen.”