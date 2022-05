Stan Braem beëindigt proefperiode bij Cercle Brugge met puike goal in afsluitende oefenpot tegen Virton

Beter kon de 23-jarige doelpuntenmachine niet doen om zijn ambities voor een transfer naar Cercle kracht bij te zetten. Ook Knokke ligt op de loer om Braem voor volgend seizoen te strikken, maar zelf steekt die het niet onder stoelen of banken dat hij er alles voor over heeft om een contract bij Cercle Brugge af te dwingen. Het doelpunt dat hij tegen Virton scoorde, was hoe dan ook hét gespreksonderwerp na de afsluitende oefenpot. De spelersgroep, de technische staf en alle medewerkers trokken na afloop naar een visrestaurant in Zeebrugge om er tijdens een gezellig etentje een punt te plaatsen achter een succesvol seizoen. Op 7 juni worden de spelers terug verwacht op Jan Breydel voor de medische testen en de start van de voorbereiding op de nieuwe campagne.

Hotic speler van seizoen

Voor de aftrap van de oefenwedstrijd tegen Virton had Dino Hotic uit handen van supportersvereniging D’Echte de trofee van Speler van het Seizoen in ontvangst mogen nemen, de zogenaamde Pop-Poll. Hotic is de 50ste laureaat van deze verkiezing en treedt daarmee in de voetsporen van nogal wat illustere groen-zwarten uit de voorbije halve eeuw. De jongste drie edities werden gewonnen door Paul Nardi, Thibo Somers en Charles Vanhoutte.

Hotic liet zich tegen Virton ook onmiddellijk opmerken. Nadat Denkey en Utkus de eerste kansjes versierden, was het de Bosniër die naar binnen sneed en de bal in het dak van het doel deponeerde voor de 1-0. Van Der Bruggen en nogmaals Denkey verzuimden de score uit te diepen, een attente Warleson hield de krappe voorsprong op het bord kort voor de pauze. In het vierde kwartier was het uiteindelijk Vanhoutte die aan de tweede paal opdook om een voorzet van Decostere te verzilveren voor 2-0.

Acht wissels na uur

Halfweg had Cercle drie wissels doorgevoerd, op het uur volgden er nog acht. Doelman Langenbick moest zich vrij snel gewonnen geven tegen Axel Vitris, maar ook Cercle reageerde prompt op het tegendoelpunt van de Luxemburgers. Het was de pas ingevallen Stan Braem, die voorin een duo vormde met Ganvoula, die op de juiste plaats stond om een strakke voorzet van Velkovski onhoudbaar in doel te verlengen (3-1). Diezelfde Velkovski legde uiteindelijk de eindstand vast met een afgeweken vrijschop (4-1).

Cercle speelde met: Warleson - Vitinho, Utkus, Daland, Miangue - Lopes, Van Der Bruggen, Vanhoutte - Hotic - Denkey, Sampers.

Na 46 minuten vielen Decostere, Velkovski en Kanouté in voor Vitinho, Van Der Bruggen en Hotic.

Vanaf het uur maakten deze elf de wedstrijd vol: Langenbick - Decostere, Popovic, Ravych, Corryn - Smets, Martlé, Velkovski - Kanouté - Braem, Ganvoula.

